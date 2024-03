Torneio Lopes da Silva terá lugar em junho nos concelhos da Mealhada e Oliveira do Bairro

Pela primeira vez na história da competição, o emblemático Torneio Lopes da Silva vai realizar-se no distrito de Aveiro. Este ano, os municípios da Mealhada e de Oliveira do Bairro vão ser palco de 66 jogos que vão opor as seleções Sub-14 distritais e regionais de todo o país, entre os dias 23 e 30 de junho.

Na cerimónia de apresentação da prova, realizada no Grande Hotel de Luso, na Mealhada, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, destacou as “experiências, que ficam para toda a vida”, que o torneio, um “espaço de aprendizagem e desenvolvimento desportivo, sendo a porta de entrada para as nossas seleções”.

José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) explicou que a escolha dos municípios da Mealhada e de Oliveira do Bairro foi motivada pela “possibilidade de concentrar todas as comitivas, com todas as comodidades, na proximidade dos recintos desportivos, o que é importantíssimo para as deslocações efetivas dos atletas”, bem como por, “na maior parte dos jogos, termos relva natural, o que é um privilégio que abrilhantará ainda mais este torneio, que bem merece”.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, destacou que “é um prazer enorme receber este torneio, não só pelas excelentes infraestruturas desportivas e hoteleiras, assim como pela gastronomia”.

Já o seu homólogo de Oliveira do Bairro, deu conta que “o Município tem feito uma aposta muito grande na formação. No ano passado investimos meio milhão de euros nos nossos clubes”, afirmou Duarte Novo.

O Torneio Lopes da Silva contará com a presença de 440 atletas e será a primeira vez que a AFA organiza a competição, precisamente no ano em que celebra o seu centenário.