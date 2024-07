Torneio Lopes da Silva terminou no Luso com casa cheia

Foi com as bancadas cheias de público que terminou, no domingo, no Centro de Estágios do Luso, na Mealhada, a edição de 2024 do Torneio Lopes da Silva, com a Associação de Futebol de Lisboa (AF Lisboa) a erguer o troféu maior da prova.

Depois de uma semana intensa de jogos, o Torneio Lopes da Silva coroou a AF Lisboa, na final da Liga Platina, disputada na manhã de domingo, dia 30 de junho, com uma grande moldura de público no Centro de Estágios do Luso. Bastou um golo solitário de Diego Farinha, ao minuto 52, para resolver esta disputadíssima final com a AF Porto.

A AF Braga completou o pódio da prova, ao bater a AF Aveiro (2-1) no jogo para a atribuição do terceiro e do quarto lugares. Na Liga de Ouro, foi Viseu a associação mais forte, enquanto que na Liga Prata o troféu foi para Vila Real e, na Liga Bronze, o título foi para a AF Portalegre.

Neste torneio interassociações, que decorreu de 23 a 30 de junho e que mostrou o potencial dos jogadores sub-14, das 22 Associações Distritais de Portugal continental, Açores e Madeira, estiveram perto de 450 atletas, acompanhados por dezenas de elementos do staff de cada uma das representações.

Com um total de 66 jogos disputados, a Mealhada recebeu 51 partidas e Oliveira do Bairro as restantes, num torneio que passa a ser uma nova marca para o município mealhadense ao acumular mais de meia centena de jogos realizados em campos relvados, na Mealhada, Luso e Pampilhosa.

Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara da Mealhada, destacou a “semana intensa” que se viveu no concelho com “uma envolvência espetacular de centenas de atletas e acompanhantes”, que “viveram de forma especial o nosso território, lotaram os nossos hotéis e a restauração”. Para o autarca, “a Mealhada mereceu o acolhimento deste torneio, que dignificou o trabalho da Associação de Futebol de Aveiro no ano em que celebra o seu centenário”.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, depois do jogo da final e da atribuição dos prémios, agradeceu à Federação Portuguesa de Futebol e à Associação de Futebol de Aveiro “por ter confiado ao Concelho da Mealhada este torneio tão especial para a formação de jovens atletas. É, acreditamos, o reconhecimento destas entidades de que temos excelentes condições para receber um torneio com esta qualidade”.

“É uma mais valia para o nosso território, para a nossa economia e para a nossa população que teve aqui a oportunidade de ver grandes jogos”, completou o presidente da Câmara, confessando ser “uma grande emoção ver aqui nos nossos relvados jovens atletas que dentro de meia dúzia de anos estarão, certamente, na seleção principal do nosso país”.

José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, fez um balanço “muito positivo do torneio”, destacou que “a Mealhada já há muito que garante condições excelentes para provas deste género” e confessou que este “é um torneio feliz e a Associação de Futebol de Aveiro está feliz por esta mística que reinou ao longo do torneio, com o empenho destas duas Câmaras, que muito contribuíram para esta felicidade”.

Rui Manhoso, diretor da Federação Portuguesa de Futebol destacou o fair-play como grande nota do torneio, agradecendo “o empenho e profissionalismo” de todos os intervenientes na organização da prova. “Esta final foi maravilhosa, fiquei surpreendido pela quantidade de público presente e pela capacidade de mobilização da Câmara da Mealhada neste torneio”.

Fernando Gomes, presidente da FPF, também fez questão de reagir ao sucesso deste torneio, que “é mais do que uma competição, é uma experiência única para todos o que nele participam, levando desta semana ensinamentos para a vida, dentro e fora de campo”.

Aquele responsável parabenizou os vencedores e agradeceu à comissão organizadora, à Associação de Futebol de Aveiro, à Câmara Municipal da Mealhada e Câmara Municipal de Oliveira do Bairro “por toda a cooperação e disponibilidade demonstradas desde o início e ainda por proporcionarem momentos fantásticos a estes jovens e famílias.”