Bairrada Mágica enche Oliveira do Bairro de ilusão no próximo fim de semana

Oliveira do Bairro

É já no próximo fim de semana, dias 6 e 7 de abril, que a Associação Jovem Oianense, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, vão levar a cabo o Festival Internacional de Ilusionismo – Bairrada Mágica.

Para além das atividades direcionadas para os mágicos, concursos, conferências e feira mágica, o Festival terá uma forte componente para o público geral.

No sábado, dia 6, pelas 10h15, na Avenida. Dr. Abílio Pereira Pinto, haverá magia de rua, livre para quem quiser assistir. À noite, acontecerá a Gala Internacional de Ilusionismo, no Quartel das Artes, pelas 21h30, com diferentes ilusionistas de diferentes países, tais como Jahn Gallo, Kristine Hjulstad, Roman Buria, Ricardo Pimenta e Lanydrack e Faty.

A Gala será apresentada por David Sousa, vice-campeão do mundo de magia geral, que também mostrará o seu mundo mágico.

Os bilhetes para aquele espetáculo estão à venda na bilheteira do Quartel das Artes e na ticketline.

