Semifrio de café e chocolate

Ingredientes:

100 g de bolachas de chocolate

80 g de manteiga derretida

Papel vegetal q.b.

Para o recheio:

200 g de queijo creme

100 g de açúcar

400 ml de natas

50 ml de café líquido forte

6 folhas de gelatina incolor

Preparação:

Base: Forre com papel vegetal o fundo de uma forma amovível.

Triture as bolachas, junte a manteiga derretida e misture até ficar homogéneo. Espalhe no fundo da forma, calque bem e leve ao congelador.

Recheio: Demolhe as folhas de gelatina em água fria, escorra-as e dissolva-as no café quente.

Bata as natas com o açúcar, até ficarem firmes. Acrescente o queijo creme, aos poucos, sem parar de bater. Adicione cuidadosamente o café morno com a gelatina e mexa até o creme ficar homogéneo.

Deite o preparado na forma, sobre a base de chocolate e alise. Leve ao frigorífico, pelo menos durante quatro horas.