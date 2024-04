“Oliveira a Mexer”com quatro dias de festa

A edição de 2024 do “Oliveira a Mexer”, evento promovido pela Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, vai trazer novidades, a começar pela primeira edição dos Prémios Cegonha de Ouro.

O programa começa em grande logo no primeiro dia, 9 de maio (feriado municipal), com o Torneio de WalkingFootbal, a partir das 10h, no São Sebastião. Segue-se o Encontro Nacional de Tunas Seniores, às 15h30, e os Prémios Cegonha de Ouro, às 20h. Mónica Jesus encerra o primeiro dia, com atuação prevista para as 22h.

No dia 10 de maio, a animação estará a cargo da Banda Polk, às 21h30, seguindo-se Sede Bandida (23h) e Flashback DJ’s – Alcides Barros e Carlos Palavra, a partir da 1h.

No dia 11, sábado, a Junta de Oliveira do Bairro volta a apostar este ano no ciclismo, com o Grande Prémio de Ciclismo Anicolor (cicloturismo e prova de fundo), a partir das 16h.

À noite, a partir das 20h, há hip hop com o CAC-FUOB e OBSC Dance. O concerto dos Meninos da Sacristia começa às 22h, segue-se “Cromos da Noite” (00h) e o DJ Mello (2h).

No último dia, domingo, às 9h30, haverá uma caminhada e cãominhada “Um olhar pela natureza” e às 15h30 terá início um “Grande Encontro de Folclore”, com os grupos Identidade Lusa, São Pedro (Palhaça), S. Simão e Vindimadeiras (Mamarrosa).

O certame, que vai já para a terceira edição, conta com “um número recorde de associações presentes, 12, que diariamente vão servir refeições. É algo que muito nos satisfaz dado que é e sempre foi um dos principais motes este envolvimento crescente do associativismo”, aponta Simão Vela, presidente da Junta, recordando que o lucro das associações andou perto dos 20 mil euros, em 2023.

