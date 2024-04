Salada de Polvo com batata doce

Ingredientes:

1 kg de polvo

2 cebolas

1 malagueta

1 dente de alho

1/2 pimento encarnado

1/2 pimento verde

1 ramo de salsa

1 dl de azeite

1 c (sopa) de vinagre

Salsa e pimenta

800 g de batata doce cozida, de preferência com a pele

Lave e limpe bem o polvo e coza-o na panela de pressão em água com uma cebola inteira com casca e a malagueta, durante cerca de 35 minutos, ou até ficar tenro.

2 Escorra o polvo e corte-o em pedaços para uma tigela. Pique a restante cebola, o alho, os pimentos e a salsa e coloque no recipiente do polvo. Regue com o azeite e o vinagre e tempere com pimenta e sal.

Num recipiente de servir, disponha as batatas e inclua a salada de polvo.