Pedro Bento escolhido para vice-presidente da câmara de Vagos

Pedro Bento é o novo vice-presidente da câmara de Vagos. O “número 5” da lista do PSD às autárquicas de 2021 foi o escolhido para braço direito do atual presidente em exercício pelo próprio João Paulo Sousa. De acordo com o presidente, a opção é resultado de um exercício de ponderação quanto às características individuais dos vários membros do executivo. “Ponderei vários aspetos e tomei esta opção”, resume o edil, ressalvando que “qualquer um dos vereadores poderia ser vice-presidente”.

Perante a nomeação, que considera “uma honra e uma responsabilidade”, Pedro Bento mostrou-se grato, prometendo manter um perfil de “trabalho e empenho”.

