Arroz de bacalhau no forno

Ingredientes:

500 g de postas de bacalhau demolhado

400 g de arroz agulha

200 g de feijoca cozida

1 tomate maduro em pedaços

1 cebola pequena

3 dentes de alho

1 dl de vinho branco

1 dl de azeite

2 folhas de louro

1 ramo de salsa

Sal e pimenta q.b.

Pique a cebola e os dentes de alho. Corte o bacalhau em pedaços e reserve. Disponha num tacho as aparas que retirou do bacalhau, um pouco de salsa, a cebola e os alhos. Junte cerca de 2 litros de água e deixe ferver.

Leve ao lume um tacho com azeite, junte a restante cebola, alhos e louro e deixe alourar em lume brando até ficar num tom acastanhado, mexendo de vez em quando. Junte o tomate em pedaços e o bacalhau e deixe cozinhar até ficar escurinho. Regue com o vinho branco e deixe reduzir o caldo. Tempere com sal e picante.

Junte o arroz e as feijocas e envolva. Verta para um pirex de louça, espalhe bem e regue com um pouco de caldo do bacalhau a ferver, deve tapar o arroz e ficar a cerca de 2 cm de altura. Disponha a salsa inteira por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC cerca de 40 minutos. Retire e sirva decorado a gosto.