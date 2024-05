O Contrato de Mediação Imobiliária

No atual mercado imobiliário é comum recorrer-se à atividade de mediação imobiliária, a qual consiste na procura, por parte das empresas, em nome dos seus clientes, de destinatários para a realização de um negócio, mediante retribuição.

Vejamos, então, alguns dos aspetos mais relevantes do mesmo.



Formalização e Prazo do Contrato

O contrato deve ser formalizado por escrito e a mediadora deverá estar licenciada para o exercício da atividade. Já a duração do contrato dependerá do que for acordado e se estas nada disserem o contrato terá a duração de seis meses.



Exclusividade

O contrato poderá, ou não, prever um regime de exclusividade. No caso de a opção recair no regime de exclusividade, só a imobiliária poderá promover o negócio e o contrato deverá conter referência a tal regime, com especificação dos efeitos que do mesmo decorrem, quer para a empresa quer para o cliente.

Caso não exista exclusividade, tanto o cliente como qualquer outra mediadora poderão promover o negócio.



Condições do Negócio e Remuneração

O contrato deve, entre o mais, especificar o preço do imóvel e as condições de transação, incluindo valores de entrada.

A remuneração da mediadora é geralmente devida com a conclusão do negócio, mas poderá prever-se uma remuneração à mediadora com a celebração de mero contrato promessa.



Riscos e Cautelas

A celebração de um contrato de mediação imobiliária oferece vantagens como a desburocratização do processo de venda e a ampla divulgação do imóvel.

No entanto, também envolve riscos e obrigações que devem ser cuidadosamente negociados. Por exemplo, no regime de exclusividade, o proprietário pode estar vinculado ao pagamento da comissão mesmo se a venda ocorrer por ação própria ou por acaso. Dentro de determinadas circunstâncias, a remuneração poderá até ser devida se o negócio não avançar por motivos imputáveis ao cliente.



Conclusão

Embora existam elementos obrigatórios legalmente previstos, o certo é que este tipo de contrato tem uma margem considerável para a fixação do respetivo conteúdo. A negociação prévia é, assim, fundamental para definir a exclusividade, o valor da comissão e as condições de pagamento, evitando surpresas indesejáveis.

A contratação de serviços de mediação imobiliária deve ser feita com cuidado e consciência dos direitos e obrigações envolvidos. Garantir que todas as cláusulas contratuais são compreendidas e aceites assegura um processo de mediação transparente e seguro.

Ressalva legal: O presente artigo é meramente informativo e o seu conteúdo não pode ser considerado como prestação de serviços ou aconselhamento jurídicos, de qualquer natureza. Ele é por natureza genérico, abstrato e não é diretamente aplicável a qualquer caso concreto, pelo que não dispensa a consulta de um profissional devidamente habilitado, não devendo o Leitor atuar ou deixar de atuar por referência ao seu teor.