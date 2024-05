Anadia em contagem decrescente para a caminhada solidária a favor dos bombeiros

A três dias do 3.º Passeio Solidário Noturno, a organização ultima os preparativos para que nada falte neste grande dia.

É já no próximo sábado, dia 18 de maio, que a cidade de Anadia volta a ser palco de uma caminhada solidária (3,5 km), a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

A Led Run, como já é conhecida, organizada pela VITI – Escola Profissional de Anadia, em parceria como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Município de Anadia e as Juntas de Freguesia do concelho tem com lema “Vamos caminhar e ajudar quem ajuda”. Por isso, aqui fica o apelo aos mais distraídos ou indecisos para que façam a sua inscrição o mais breve possível junto da organização para, desta forma, ajudarem a tornar esta iniciativa um sucesso. O objetivo é alcançar o maior donativo possível para a aquisição de equipamento de socorro ou de combate a incêndios de que a corporação precisa.

Ao JB, Adriano Aires, diretor da VITI, avança que o grande objetivo é ultrapassar as 4 mil inscrições alcançadas na última caminhada solidária, realizada antes da pandemia, convicto de que a população irá aderir, até porque, este ano, a colaboração das Juntas e Uniões de Freguesia tem-se feito sentir de forma mais vincada, seja na angariação de apoios e patrocínios, seja no convite e nos contactos junto das comunidades, alertando-as para o evento e para a questão do voluntarismo, solidariedade e humanismo, valores que não se podem perder.

Novidades

Este 3.º Passeio Noturno apresenta-se com um programa mais vasto que começa logo às 9h30, no Parque Urbano da cidade de Anadia (abertura do secretariado e levantamento dos kits), de onde partirá a caminhada, pelas 21h. A concentração está prevista para as 19h, hora em que encerra o secretariado.



Assim, é aguardada muita animação ao longo de todo o dia no Parque Urbano (em que se pode ainda realizar inscrições com um custo de 4 euros). Logo pela manhã, a animação e a promoção de atividade física estará a cargo de dois ginásios do concelho. Às 10h haverá uma aula de zumba com o Ginásio Lfitness. Segue-se uma aula de Yoga com o Crosscompany que, às 17h, promove uma sessão de C-ERG.

Ao final da tarde, pelas 18h, não faltará a animação mais tradicional, com o Grupo Folclórico de Paredes do Bairro, e às 18h15, atuará o grupo de dança Dance with Heart.

Às 19h regressa o Crosscompany com uma aula de pilates e às 19h15 atuará, novamente, o grupo de dança Dance with Heart. Haverá ainda Tabata com o Crosscompany que às 20h30 fará o aquecimento para a caminhada e uma aula de aeróbica.

O evento que se tem vindo a enraizar e a ser encarado como uma festa que por esta altura do ano anima a cidade de Anadia, mobilizando gente de todas as freguesias, precisa do apoio de todos por forma a que os objetivos da organização sejam alcançados.

A caminhada vai contar com a presença de dois trios elétricos (José Uz-me Soares), ao som dos DJ’s Pedro Moniz e André Cardoso. A caminhada vai terminar no Vale Santo, e a animação continua com os DJ’s.

Neste recinto (Vale Santo), haverá também barraquinhas exploradas por algumas associações do município que se dedicaram à causa, onde serão servidos petiscos e alguns comes e bebes.

Aproveitamos para informar que, apesar das inscrições on-line já estarem encerradas, continuamos a aceitar a inscrição. Para isso basta enviar mensagem privada ou ligar para a Escola Profissional de Anadia (231511744).