Pastéis de feijão

Ingredientes:

500 g de açúcar

125 g de feijão branco

125 g de amêndoa pelada

12 gemas

Manteiga

1 embalagem de massa folhada

Preparação:

Leve ao lume num tacho o açúcar e 2,5 dl de água. Deixe apurar um pouco e adicione o feijão branco previamente cozido, passado por uma peneira muito fina. Deixe ferver um pouco.

Junte o miolo de amêndoa triturado. Deixe levantar novamente fervura e retire do lume.

Numa tigela bata as gemas e adicione ao preparado anterior. Misture bem mas com cuidado para não talhar. Leve novamente ao lume para engrossar, mexendo, sem deixar levantar fervura.

Unte forminhas com manteiga e forre-as com massa folhada. Verta em cada uma um pouco do preparado e leve ao forno forte.