Preocupações sociais e valorização do Poder Local dominam discursos do 25 de Abril

A Praça do Município de Anadia engalanou-se, no passado dia 25 de abril, para voltar a receber uma sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal, desta feita comemorativa do 50.º aniversário da Revolução dos Cravos. O evento, realizado nos moldes das anteriores edições – em plena Praça -, contou com o habitual programa sendo, uma vez mais, notória a forte participação do movimento associativo do concelho.

