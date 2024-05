Favas à Portuguesa

Ingredientes:

5kg de favas descascadas

1 chouriço de carne

1 morcela

500g de entrecosto

500g de toucinho entremeado

3 c. (sopa) de polpa de tomate

1dl de vinho branco

1 cebola grande

2 dentes de alho

4 c. (sopa) de azeite

1 molhinho de coentros

sal q.b.

pimenta moída na altura q.b.

Preparação:

Corte o entrecosto em bocados. Faça um refogado com o azeite, cebola e alhos picados. Logo que comece a alourar, junte o toucinho e o entrecosto deixando suar um pouco, mexa de vez em quando. Junte o vinho branco, a polpa de tomate e o chouriço e volte a deixar suar um pouco.

Adicione cerca de 5dl de água ou caldo de carne e deixe cozer até as carnes estarem cozidas. Assim que o chouriço estiver cozido retire-o. Quando o toucinho e o entrecosto estiverem quase cozidos, junte as favas, a morcela, o ramo de coentros atados com fio de cozinha, e um pouco de água. Deixe cozer, temperando se necessário de sal e pimenta.

Quando as favas estiverem cozidas, retire as carnes e o chouriço de sangue e deixe apurar. Sirva as favas cobertas com as carnes e chouriços. Pode acompanhar com salada de alface temperada e polvilhada com coentros picados.