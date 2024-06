Festas de S. Tomé em Mira com mais um dia de animação

Inserido no programa das festas, está o Dia das Comunidades, a 23 de julho, dedicado à integração das várias comunidades imigrantes no concelho.

Com “tudo a postos para avançar”, foi anunciado o programa de festas do Santo Padroeiro de Mira, que se realizam de 20 a 25 de julho. A apresentação das Festas de São Tomé foi feita na passada quinta-feira, 20 de junho, pelo presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, e vice-presidente, Tiago Gomes, no salão nobre da Câmara Municipal.

Os festejos têm lugar no Jardim do Visconde, a título gratuito, “o que normalmente é muito atrativo para as pessoas”, afirma Artur Fresco. É feito um esforço financeiro, mas que “traz retorno, não diretamente para a câmara municipal, mas para a dinamização do negócio e da nossa comunidade, que bem precisa”, salienta.

A 20 de julho, para dar início à primeira noite de festa, atua José Cid, considerado o cabeça de cartaz do certame, e a Banda Xeques. Na noite seguinte, a 21 de julho, sobe ao palco Dillaz, seguido pelos Insert Coin, naquela que, segundo Tiago Gomes, é “a noite mais jovem”.

Atuam também “Kind of Magic” (banda de tributo aos Queen) e Fax, a 22 de julho, Jorge Guerreiro e TV5 (23), Némanus e Kapittal (24) e, “como é habitual para encerrar as festas”, no dia 25, atuam as bandas filarmónicas Ressurreição de Mira e União de Músicos de Mira, juntamente com uma banda filarmónica da ilha do Pico, e a charanga da GNR, que fará a abertura da procissão, integrada na parte religiosa do certame.

As festas terminam com Top Som e um espetáculo piromusical, entre 12 a 15 minutos, com um custo de cerca de 12 mil euros.

Apesar de ter havido uma contenção nas despesas, as mudanças “não serão muito visíveis”, sendo que este ano o concelho terá mais um dia de festa em relação ao ano anterior e com um orçamento semelhante, de 200 mil euros. “É transversal aos municípios as dificuldades financeiras que atravessam, mas isto significa que temos de nos reinventar e canalizar as verbas disponíveis para aquilo que achamos fudamental, mas a parte da festa e da cultura também é muito importante, por isso não queremos deixar de festejar o nosso querido S. Tomé como deve ser”, ressalva o presidente da autarquia.

Com cerca de cem expositores, exposições, diversões, tasquinhas e concertos, “as expectativas são boas” e acredita-se que “com este cartaz teremos muito sucesso, novamente, nas nossas festas”. Na zona das tasquinhas, “que é uma parte que nos é muito querida e muito forte das festas de S. Tomé”, como afirma Tiago Gomes, também muito devido ao trabalho realizado pelas associações, ao qual agradece “a coragem de participar, pois requer muito trabalho”, estará um palco que contará com diversas atuações, tornando este certame “quase como uma festa dentro da própria festa”.

Dia das Comunidades

A novidade deste ano, integrada nas festas, é o Dia das Comunidades, a 23 de julho. “Temos várias comunidades imigrantes em Mira, que têm de ser bem acolhidas e integrá-las nas festas do concelho é uma boa forma de o fazer”, anuncia Artur Fresco. Assim sendo, artistas de geminações em França, Luxemburgo e S. Tomé e Príncipe deslocam-se a Mira para atuar no palco das tasquinhas, de modo a fomentar as relações entre as comunidades a nível cultural.

Também as comunidades imigrantes com as quais não conseguiram contactos oficiais para o intercâmbio estarão representadas e integradas no certame. “Não sendo ainda algo oficial, é algo oficioso e, obviamente, essas pessoas vão sentir-se em casa”, acrescenta o presidente da autarquia.