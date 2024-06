Luísa Sonza é a “artista mistério” da Expofacic

O fenómeno da música brasileira, que atuou a 23 de junho no último dia do Rock in Rio, Luísa Sonza, está confirmada no palco principal da Expofacic, em Cantanhede. Está, assim, desvendado o “artista mistério”, que atua a 26 de julho.

Atualmente, Luísa Sonza é considerada uma das artistas mais talentosas do panorama musical brasileiro e recebeu rasgados elogios da crítica especializada, pela sua atuação no Rock in Rio.

A artista do Rio Grande do Sul conquistou o público com a sua versatilidade musical, que passa por diversos estilos que vão do pop ao funk, tendo cerca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e mais de 1 bilião e 600 milhões de visualizações no seu canal no YouTube.

Luísa Sonza iniciou a carreira em 2005 como vocalista da banda Sol Maior, mas ganhou popularidade através das redes sociais, onde ficou conhecida como “Rainha dos Covers” pelos vídeos onde interpretava os temas de artistas que considerava inspiração.

Em 2017, ganhou o Prémio Multishow para a “Melhor Cover da Web”, dando início à carreira como compositora com o lançamento do seu EP Luísa Sonza. No ano seguinte, atinge o terceiro maior número de visualizações no Vevo Brasil, com o videoclip de “Rebolar”.

Em 2019 lança o seu primeiro álbum, Pandora, onde mostra toda a sua versatilidade. Com o êxito “Braba” atinge o topo da Spotify Brazil pela primeira vez e hoje conta com mais de 330 milhões de streams.

O seu segundo álbum, “Doce 22”, lançado em julho de 2021, atinge em 24 horas mais de 5,2 milhões de reproduções. Com o lançamento do terceiro e mais recente álbum, intitulado Escândalo Íntimo, bate um novo recorde com 8,5 milhões de reproduções em 24 horas.

A Expofacic realiza-se de 25 de julho a 4 de agosto, no Parque de S. Mateus, em Cantanhede e, para além de Luísa Sonza, o cartaz de espetáculos no palco principal vai contar com as atuações de Richie Campbell (25 julho), António Zambujo (26 julho), Nuno Bastos, Grupo Revelação e Danni Gato (27 julho), Tony Carreira (28 julho), Tributo Ivete Sangalo e Julinho KSD (29 julho), T-REX e Caco (30 julho), Pedro Abrunhosa (31 julho), MC PH e Miguel Araújo (1 agosto), Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes (2 agosto), Piruka, Kappa Jotta, Livinho e Magic (3 agosto) e Xutos & Pontapés (4 agosto).