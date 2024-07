“A festa da Moita uniu as pessoas e as associações da freguesia”

Uma mostra de artesanato é a grande novidade da 3.ª edição da Festa da Freguesia da Moita que regressa ao Largo da Feira, entre amanhã, dia 19 e domingo, dia 21 de julho.

Seguindo o figurino das anteriores edições, o programa é ainda mais arrojado, dando especial enfoque ao cartaz musical, este ano muito voltado para a música tradicional e popular, a puxar às raízes do folclore português. Os Sabugueiros, Banda Polk e Modas de Antanho são as grandes apostas desta edição que vai terminar no domingo, à volta de um sunset com o DJ Pedro Moniz.

“Este é o tipo de música e grupos adequado a este tipo de festa. Música que se enquadra com uma festa popular e com as nossas raízes”, não deixando de defender a necessidade de “valorizar e defender, cada vez mais, o que é tradicional”. Numa organização da Junta de Freguesia em colaboração com o Club d’Ancas, o evento volta a contar com a imprescindível colaboração de 11 associações locais.

Ao JB, o autarca Manuel Neves, “pai” do evento (foi logo no primeiro ano do seu mandato que surgiu a 1.ª edição), reforça a união e proximidade já visível entre as associações e coletividades que vão estar presentes, fruto de um trabalho consistente que o seu executivo vem trilhando desde que assumiu a Junta de Freguesia. Outrora distantes umas das outras, voltadas para dentro, no presente, as associações e coletividades da freguesia “respiram união e cooperação”, destaca, satisfeito com um evento que conseguiu tornar-se aglutinador.

União entre as associações

“Hoje, as pessoas, as associações estão mais unidas, dialogantes e colaborantes”, reconhece, admitindo que a Festa da Freguesia foi “o fermento” que tornou esta meta possível. “Nesta 3.ª edição é visível a união entre as associações. No início, quando se começou, não foi fácil reunir consenso e a divisão, a rivalidade era notória. Agora, já não. Notamos que todos dialogam e se interajudam, num relacionamento muito salutar e de cooperação”.

Assim, durante três dias, o evento que já se tornou uma referência também no concelho de Anadia, vai trazer à Moita muitas centenas de visitantes.

“Vamos ter festa rija, isso é garantido”, frisa o autarca a respeito deste modelo vencedor que quer ver continuar no futuro. “Foi uma aposta ganha. Esta festa surgiu em 2022 com o propósito de ajudar as associações e coletividades a angariar fundos para as atividades que vão realizando durante o ano”, uma vez que, como explica, a autarquia “não tem capacidade para apoiar financeiramente”.

Associações que integram cada vez mais jovens da freguesia, que se envolve “cada vez mais, tornando-as dinâmicas e ativas, não deixando de destacar que com estas iniciativas, “o executivo vai percebendo as reais necessidades e anseios das populações e das associações”.

Este ano, o artesanato vai estar em destaque com 10 artesãos da freguesia e do concelho presentes: “teremos vários tipos de artesanato, mas também bijuteria, mel e derivados do mel, um cesteiro, entre outros”.

Com um orçamento maior, a rondar os sete mil euros, para fazer face aos custos com a organização, aquisição de bens e cartaz, a Festa da Freguesia promete três dias de muita animação e convívio, fruto de um programa que começou a ser gizado há vários meses. “Mal termina uma edição, pouco tempo depois já estamos a reunir para fazer o balanço, corrigir e limar algumas arestas e projetar a edição seguinte”, explica Manuel Neves, sobre esta iniciativa que quer também dar a conhecer aos visitantes o património natural, social, cultural e associativo da freguesia .

Este ano, um passeio de motorizadas, na manhã de domingo, promete fazer as delícias dos amantes das duas rodas, já que é aberto a todos os tipos de motorizadas e motos, num circuito que vai passar por todos os lugares da freguesia, começando na Póvoa do Pereiro e terminando na Moita, passando por toda a zona serrana, numa distância total de 30 quilómetros; assim como a já tradicional caminhada desta feira, designada Caminhada pela Rota do Freguês. “Trata-se de uma nova rota que estamos a criar para a feira, com um percurso de 10 quilómetros e de dificuldade média”.

Duas iniciativas que visam promover atividades no meio da natureza, mas também desafiar os participantes a melhor conhecer a zona serrana da freguesia. “São atividades muito participadas e já temos o feedback de pessoas que vão regressar este ano, porque no ano anterior ficaram encantadas com o passeio”, acrescenta.

Mas o grosso do programa vai acontecer nos socalcos da Feira da Moita mensal, onde estarão as 11 tasquinhas exploradas pelas diversas associações da freguesia, sem esquecer os espetáculos musicais que integram o apelativo cartaz.

“Temos as 50 mesas emprestadas pela Câmara Municipal, numa área toda ela coberta às quais juntamos mais 24 mesas, por forma a que possam estar à volta de 750 pessoas em cada refeição, seja para comer ou a petiscar”, explica Manuel Neves, que realça o cuidado que as associações estão a ter na elaboração das ementas, que integram pratos tipicamente bairradinos (rojões, chanfana, bifanas), mas também petiscos vários.

A par da gastronomia local, marcarão presença os vinhos e espumantes dos dois produtores da freguesia (Caves Solar de São Domingos e PGA – Pedro Guilherme Andrade): “queremos que os vinhos consumidos nas tasquinhas sejam apenas destes dois produtores como forma de os promover”, destaca o autarca. Por isso, as expetativas do autarca Manuel Neves são elevadas, convicto de que o recinto voltará a receber um mar de gente. “No ano passado, as mesas tinham capacidade para 500 pessoas e não chegaram. Houve gente que não chegou a conseguir sentar-se. Este ano aumentamos o número de lugares para ultrapassar este constrangimento”.

O parque infantil com insufláveis é uma das atividades paralelas de diversão para os mais pequenos, que o autarca acredita, voltará a estar muito concorrido.

Outro destaque prende-se com um momento centrado no bem-estar. “Freguesia ativa” fará a sua demonstração às 18h, do dia 20 de julho. Elementos que integram este grupo de ginástica sénior vão mostrar que o espírito são em corpo são, podem e devem ser cultivados por forma a melhorar a qualidade de vida de cada um.

Um projeto que, presentemente, decorre duas vezes por semana, sob a orientação de João Sousa, percorrendo os vários lugares da freguesia e que promove o envelhecimento ativo.

Programa:

Dia 19 julho (sexta-feira)

19h – Animação musical ZéP

21h – Os Sabugueiros

23h – Animação musical ZéP

Dia 20 julho (sábado)

13h – Jurgen Wischert

18h – Freguesia Ativa

19h – Animação Musical ZéP

21h – Banda Polk

23h – Animação musical ZéP

Dia 21 julho (domingo)

09h – Caminhada do freguês

| passeio de motorizadas

13h – Jurgen Wischert

15h – Modas de Antanho

18h – Sunset | Pedro Moniz