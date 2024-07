Município de Cantanhede investe 413 mil euros na Zona Industrial de Febres

O Município de Cantanhede acaba de formalizar o auto de consignação que marca o início da ampliação da rede viária da Zona Industrial de Febres, empreitada que foi adjudicada por 413 mil euros. O documento foi assinado pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e pelo representante da empresa adjudicatária, no local de realização da obra, onde esteve também a presidente da Junta de Freguesia de Febres, Raquel Grilo, entre outros participantes.

Nos termos do que está definido no caderno de encargos, a intervenção tem como objetivo expandir o loteamento industrial através da ampliação da rede viária para acomodar novos pavilhões industriais. Nesse sentido, está prevista a criação de uma rede em malha que vai ligar as vias existentes com outras a construir no âmbito do processo de infraestruturação. Um aspeto relevante da empreitada é a ligação direta à Estrada Nacional 234, o que facilita imenso o acesso à Zona Industrial e favorece o desenvolvimento económico daquela zona.

“Esta é uma aposta estruturante no âmbito do processo de desenvolvimento económico que a Câmara Municipal preconiza para o concelho” sublinha Helena Teodósio, adiantando que “deste modo se está a dar resposta à crescente procura que a Zona Industrial de Febres tem vindo a registar, abrindo novas perspetivas para a dinamização da base económica do território, em articulação com outros investimentos que estão a ser realizados nesse âmbito”.

Para a autarca, “a localização estratégica da Zona Industrial de Febres, numa área contígua à Estrada Nacional 234, facilita o acesso à rede viária do concelho e a alguns dos principais nós de acesso aos principais corredores rodoviários nacionais, fator que as empresas valorizam imenso do ponto de vista do transporte de mercadorias e logística empresarial. Este projeto de ampliação não só responde à procura atual, mas também posiciona a Zona Industrial de Febres como um polo dinâmico de desenvolvimento industrial, atraindo investimentos e criando novas oportunidades de negócio”, frisou.

Além da abertura de novas vias, os trabalhos a realizar contemplam limpeza de bermas e taludes, bem como a colocação de sinalização adequada, de acordo com as normas e regulamentos em vigor.