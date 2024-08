Município oliveirense já atribuiu meio milhão às associações desportivas

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro já atribuiu este ano perto de meio milhão de euros em apoios às associações desportivas do concelho.

Susana Martins, vereadora do Desporto, congratulou-se com o aumento dos valores atribuídos às associações desportivas, “consequência do incremento do número de atletas inscritos pelos clubes e do seu sucesso desportivo, por força da excelência do trabalho desenvolvido, dois aspetos que são valorizados pelo Regulamento Municipal de Apoio às Associações”. “Temos cada vez mais atletas federados e essa é uma boa notícia para os clubes e para a nossa população, numa perspetiva de aumento da prática desportiva e da atividade física”, acrescentou.

“É nossa obrigação”, prosseguiu Susana Martins, “apoiar e criar condições para que o trabalho que é desenvolvido, tanto na vertente competitiva, como na mais lúdica, possa continuar a crescer cada vez mais, proporcionando aos nossos jovens espaços de crescimento enquanto atletas e cidadãos, promovendo, ao mesmo tempo, a saúde e os valores do desporto”.

Por seu lado, Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, considerou que “as associações desportivas do nosso concelho têm feito um trabalho absolutamente notável, com resultados que as colocam a ombrear com os maiores clubes nacionais”.

Estes apoios atribuídos pela autarquia de Oliveira do Bairro às associações desportivas são financeiros e de cedência de instalações e transporte.

Os apoios financeiros foram atribuídos no âmbito da apresentação de candidaturas ao Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro, mais especificamente às medidas “Apoio ao Desenvolvimento Associativo Geral”, “Apoio à Atividade Desportiva de Formação”, “Apoio ao Investimento” e “Apoio à Realização de Ações Pontuais”.

Em 2023, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro entregou às associações do concelho, de todas as áreas, apoios financeiros no valor de 1,1 milhões de euros, não incluindo logísticos, de transporte e cedência de instalações.