Bairrada Eco Challenge vai juntar 1400 participantes

Durante o trajeto, há pontos de passagem (Parque do Rego, Quinta do Louredo, Parque do Ribeirinho, Quinta Agropecuária – Repolão), para os quais a organização convida a população a marcar presença, incentivando os participantes.

O parque da Lagoa, em Oiã, foi o cenário escolhido, no passado domingo, dia 1 de setembro, para a apresentação pública daquele que promete ser “o evento mais divertido do ano na região da Bairrada”. O II Bairrada Eco Challenge, com organização das Juntas de Freguesia de Oliveira do Bairro, Oiã e Fermentelos, tendo como parceiros as Câmaras Municipais de Águeda e de Oliveira do Bairro, irá juntar cerca de 1400 participantes, um salto significativo perante a edição anterior.

À semelhança do ano passado, esta será uma corrida de obstáculos, sendo alguns deles naturais, onde haverá dois circuitos, destinados a adultos (13km) e crianças (1km), tendo como principal foco a promoção do desporto e lazer na comunidade. Os organizadores adiantam também que será um percurso “95% novo”, pelo que, mesmo os participantes que estiveram na edição anterior, “serão surpreendidos com o trajeto”.

Este ano, mais uma vez, a partida será em local surpresa, para o qual é garantido o transporte, estando já definido que a chegada e toda a zona logística e de receção estará instalada no parque desportivo de Oliveira do Bairro.

Durante o trajeto, há pontos de passagem (Parque do Rego, Quinta do Louredo, Parque do Ribeirinho, Quinta Agropecuária – Repolão), para os quais a organização convida a população a marcar presença, incentivando os participantes. Assim como no final da prova, no parque desportivo, haverá animação com bandas e DJ’s, e ainda tasquinhas e bares, local ideal para participantes, familiares e amigos permanecerem em convívio, passando “um excelente final de tarde”.

Para além dos prémios classificativos, haverá prémios para melhor disfarce individual e coletivo, equipa com mais elementos, espírito e união de equipa e ainda participante com mais idade.

“Este promete ser um evento ímpar na região, onde o objetivo principal é dinamizar o ecossistema dos três territórios, sabendo que a dinâmica, animação e companheirismo serão de facto um elemento diferenciador e que farão do Bairrada Eco Challenge um evento de referência no panorama nacional”, refere a organização.