Caminhada solidária noturna de Oliveira do Bairro regressa dia 21 de setembro

A Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro está de regresso no próximo dia 21 de setembro, de novo com o objetivo de angariar receitas para a associação local dos bombeiros voluntários.

As inscrições para a edição deste ano estão abertas até amanhã, dia 17 do corrente mês e são feitas através de um formulário on-line, disponibilizado nas redes sociais e site do Município de Oliveira do Bairro.

A atividade, que tem vindo a crescer e que juntou mais de sete mil pessoas em 2023, consiste numa caminhada de cerca de 5 km, em que os participantes levam uma t-shirt exclusiva do evento, um balão com uma luz LED, uma mochila e vários adereços néon, entregues pela organização para animar e dar cor ao percurso.

A acompanhar os participantes, vão seguir três camiões “trios elétricos”, cada um com o seu DJ e animador, que vão “marcar o passo” com música, para que a caminhada se faça também a dançar, em clima de grande animação. Os caminhantes poderão vir disfarçados com roupas originais, acessórios ou pinturas.

A organização, Câmara Municipal e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), não quer desvendar as novidades para este ano, “para não estragar o efeito surpresa”, mas garante que está a trabalhar para “proporcionar mais uma experiência inesquecível a todos os participantes”.

Recorde-se que, em edições anteriores, os caminhantes já foram surpreendidos com fogo de artifício, banhos de espuma, bolas de sabão, confettis, dançarinos, cuspidores de fogo, uma tuna, escolas de samba e o acompanhamento de bicicletas e figuras gigantes iluminadas, para além de outras atividades paralelas.

Partindo às 20h00 da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, o percurso termina na Praça do Município, em plena Festa da Juventude, com o concerto do projeto musical Insert Coin, da dupla Joel Rodrigues e do apresentador da SIC João Paulo Sousa.

A inscrição implica um donativo de “4,5 balões”, entregue diretamente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, no ato de levantamento do kit de participação, no dia da iniciativa. O valor angariado servirá para financiar obras de requalificação do quartel dos bombeiros.

Recorde-se que a edição de 2023 angariou 21.500 euros, destinados ao financiamento da instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

As inscrições são feitas através do preenchimento de um formulário on-line, disponível nas redes sociais e site do Município de Oliveira do Bairro, até dia 17 de setembro.

A iniciativa integra a programação do Mix&Move Oliveira do Bairro 2024, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade, com vários eventos e atividades.

Para além da Caminhada Solidária Noturna, destacam-se ainda a Festa da Juventude, que contará com os concertos de ProfJam (dia 20 de setembro) e Insert Coin (dia 21), com entrada gratuita na Praça do Município de Oliveira do Bairro, o Dia Europeu Sem Carros (dia 21), a habitual atividade de Cicloturismo e uma Corrida de Carrinhos de Rolamentos (ambas no dia 22).