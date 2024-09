Feira da Abóbora está de regresso a Soza

Soza recebe a 12.ª Feira da Abóbora, de 20 a 22 de setembro. Um evento que pretende valorizar e promover os recursos endógenos da região.

Uma vez mais, a feira vai estar recheada de atividades, com destaque para a música, exposições, showcooking, entre outros.

Numa iniciativa conjunta da Confraria dos Sabores da Abóbora, da Câmara Municipal de Vagos e da Junta de Freguesia de Soza, a feira terá lugar no Largo de São Miguel, em Soza e, uma vez mais, terá como grande propósito divulgar e mostrar a potencialidade da abóbora tão utilizada, ao longo dos tempos, no concelho de Vagos, assim como perceber a sua utilização, seja a nível culinário ou estético.

Neste certame irão decorrer diversas atividades, entre as quais se destaca o concurso “Sopas da Terra”, o workshop “Esculturas de Abóbora”, o concurso “Abóbora mais pesada” e o concurso de papas de abóbora. Poder-se-á ainda assistir a showcookings com Joana Costa e Tony Martins.

Neste evento, que se prolonga por três dias, não irão faltar também, tasquinhas, mostra de produtos regionais e espetáculos musicais, com o grupo “Amigos da Concertinas”, “Banda Polk” e Micaela. Uma nota ainda para o encontro de Gaiteiros e muita animação, com grupos folclóricos e artistas locais.

A inauguração está prevista para as 18h, do dia 20 de setembro.

Programa

Sexta-feira, dia 20

18h – Abertura com a atuação dos “Côdeas do Diabo”

19h – Atuação do grupo “Amigos das Concertinas”

20h – Concurso de Sopas “Sopas da Terra”

22h – “Banda Polk”

Sábado, dia 21

10h – Abertura

11h – Aula de Zumba

12h30 – Atuação de “Cabaças e Cavaquinhos” de Soza

14h – Workshop “Esculturas de Abóbora” e concurso “Abóbora mais pesada”

15h30 – Culinária ao vivo com Joana Costa

17h – Encontro de Ranchos

21h – Apresentação das esquipas da ADC Sosense

22h – Concerto Micaela

Domingo, dia 22

9h30 – Caminhada e arruada com gaiteiros

12h30 – Atuação musical de Stephanie e João

14h – Concurso de papas

14h30 – Culinária ao vivo com Tony Martins

15h30 – Encontro de Gaiteiros

19h – Encerramento