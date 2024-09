LFitness reforça liderança da marca com abertura do 5.º health club em Anadia

Permitir que um maior número de pessoas pratique exercício físico e ativar a prática do fitness como uma forma de estar feliz na vida continua a ser o objetivo da cadeia de ginásios LFitness, que reforçou a liderança da marca na região centro do país, com a abertura de mais um clube, agora em Anadia. A quinta unidade de negócio, localizada na Avenida das Laranjeiras, entrou em funcionamento no dia 1 de setembro, com inauguração formal no dia seguinte. Na presença de parceiros, fornecedores, clientes e amigos, Luís Jesus, um dos CEO’s do grupo, garantiu que ali se pode encontrar “o melhor que se oferece em fitness em grandes cidades do país”.

“Estamos entusiasmados em poder oferecer à comunidade local um clube que se distingue pela inovação, conforto e um serviço de excelência”, reforçou a CEO, Liliana Vidal.

A inauguração contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, que confessou conhecer Luís Jesus “desde os tempos de liceu”, manifestando “uma satisfação pessoal por vê-lo crescer e com esta qualidade”.

Com vários anos no ramo, Luís Jesus e Liliana Vidal são os fundadores e atuais sócios do grupo LFitness, que detém cinco unidades, tendo umas nascido num misto de zona de conforto e fator emoção (Oliveira do Bairro, há 15 anos; Águeda e agora Anadia), outras mais pela oportunidade (Cantanhede e Albergaria-a-Velha).

Hoje, a marca representa uma estrutura de negócio com mais de 120 profissionais envolvidos e mais de 5500 sócios ativos. “Procuramos seguir sempre a mesma linha de oferta de serviço e melhorá-lo, à medida que o know-how também o permite”, realça Luís Jesus.

O serviço personalizado é conseguido através da quantidade de profissionais envolvidos na marca. “Aqui não poupamos esforços e vemos os recursos humanos como um investimento para chegar ao maior número de clientes possível.”

O objetivo da marca LFitness, é em primeiro lugar, “prestar um excelente serviço ao mercado e, quando sentimos que conseguimos ultrapassar o desafio e ter a qualidade ao nível que desejávamos, começamos a pensar numa abertura nova”. Por isso, garantem os CEO, “se o mercado permitir e os nossos colaboradores entenderem, vamos continuar a abrir novos ginásios LFitness”.