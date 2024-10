Anadia reúne mais de 900 seniores em mega almoço

Comemoração do Dia do Idoso decorreu no Pavilhão dos Desportos de Anadia pretendeu proporcionar um dia diferente aos idosos do concelho, através de um convívio salutar e de partilha, contribuindo para um envelhecimento mais ativo.

O Município de Anadia assinalou na na passada terça-feira, dia 1de outubro, o Dia do Idoso, com um mega almoço que reuniu mais de 900 seniores. À semelhança dos anos anteriores, a atividade decorreu no Pavilhão de Desportos de Anadia. Contou com a presença do executivo Municipal em permanência, do presidente da Assembleia Municipal e ainda de presidentes de Junta de Freguesia.

Para além de assinalar a efeméride, o Município pretendeu proporcionar um dia diferente aos idosos do concelho, através de um convívio salutar e de partilha, contribuindo para um envelhecimento mais ativo. Para além dos idosos institucionalizados, estiveram presentes cerca de cem seniores da comunidade. A tarde contou com a animação do conhecido cantor de música popular Nel Monteiro que proporcionou aos seniores momentos de grande alegria.

A vereadora com o Pelouro da Ação Social, Jennifer Pereira, deu as boas vindas agradecendo a presença de todas as IPSS e pessoas da comunidade, tendo referido que “a Câmara Municipal decidiu organizar, novamente este almoço, para que todos os seniores pudessem usufruir de um dia diferente em convívio”. Por outro lado, enalteceu “o esforço” das equipas Técnicas, das Direções e de todos os colaboradores das instituições “no trabalho diário que desenvolvem nas diversas respostas sociais, tão importantes, para garantir o bem-estar e um envelhecimento ativo e saudável dos seus clientes”.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso, destacou a importância deste tipo de iniciativas, sublinhando que este é um “momento de reencontro de amigos” e “de recordações”, tendo deixado ainda um agradecimento a todas as instituições pelo apoio e disponibilidade para participar nesta festa.

O Dia Internacional do Idoso comemora-se a 1 de outubro, tendo sido instituído pela Organização das Nações (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.