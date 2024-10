Kiwicoop organiza Sessão de Divulgação do Projeto “Abacates do Centro”

Fotografia de arquivo

A KiwiCoop vai organizar uma Sessão de Divulgação do Projeto “Abacates do Centro”, no próximo dia 28 de outubro de 2024, pelas 19h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede. Este evento será uma oportunidade única para conhecer em detalhe o crescente mercado de abacates e as potencialidades que a produção desta fruta pode trazer para a região Centro.

O programa do evento incluirá uma apresentação do projeto “Abacates do Centro”, onde será explicado o contexto, os objetivos e as razões que tornam o cultivo de abacates uma oportunidade viável na região. Posteriormente, será apresentada uma análise técnica e económica da produção de abacates, abordando os aspetos práticos e o potencial económico desta cultura para pequenos e médios produtores.

O evento terminará com uma sessão de esclarecimentos onde os participantes poderão colocar questões e obter respostas dos especialistas envolvidos no projeto. Estes terão ainda a oportunidade de conhecer as condições específicas que tornam o Centro de Portugal uma região promissora para o cultivo de abacates, receber informação técnica sobre o modelo de negócio sustentável associado à produção de abacates e esclarecer as suas dúvidas diretamente com os especialistas e promotores do projeto.

O Projeto “Abacates do Centro” visa promover o cultivo sustentável de abacates na região Centro de Portugal, uma área com condições climatéricas ideais para a produção desta fruta, que tem vindo a ganhar popularidade a nível global. A KiwiCoop, enquanto cooperativa agrícola de referência, acredita que esta iniciativa poderá dinamizar a agricultura local, trazendo novas fontes de rendimento para os agricultores e contribuindo para a diversificação das culturas agrícolas na região.

A propósito da sessão, afirma que “o cultivo de abacates está a emergir como uma alternativa promissora para a agricultura portuguesa, e a região Centro oferece condições perfeitas para explorar este potencial.” A organização acrescenta ainda que “com o projeto ‘Abacates do Centro’, queremos dar a conhecer as vantagens económicas desta cultura, apoiando osagricultores na diversificação das suas produções de forma sustentável.”

A KiwiCoop afirma ainda que “a nossa missão é criar soluções agrícolas inovadoras e sustentáveis económica e ambientalmente”. A sessão destina-se a agricultores, empresários do setor agroalimentar, técnicos agrícolas, investidores e todas as pessoas interessadas no desenvolvimento da agricultura regional.

A entrada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, devido ao número limitado de lugares. A inscrição pode ser feita através do contacto 234 752 616, do email geral@kiwicoop.com ou através do preenchimento de um formulário.