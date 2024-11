12.ª edição das Jornadas do Enoturismo passa pela Bairrada

O enoturismo é, cada vez mais, apontado como um caminho de desenvolvimento e aumento de receitas no setor do vinho. Não se traduz, apenas, em momentos de portas abertas em caves/produtores de vinho, mas inclui experiências enogastronómicas, literárias, de desenvolvimento de produtos que somem cultura, música e arte, por exemplo.

O debate tem-se desenrolado de há alguns anos a esta parte, mas continua a ser fundamental a discussão e a partilha de novos pontos de vista. É com esse objetivo que todos os caminhos vão dar à Bairrada, nos dias 20 e 21 de novembro, dias em que se vai realizar a 12.ª edição das Jornadas de Enoturismo, com palestras no Centro de Congressos de Aveiro e workshops e visitas na Bairrada vitivinícola.

Trata-se de uma iniciativa conjunta das cinco regiões, rotas e comissões vitivinícolas (CVR) do Centro de Portugal – Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo –, que nesta edição celebram o vinho e o enoturismo enquanto motor de desenvolvimento económico, cultural e sustentável dos territórios.

Público mais vasto e jovem

As Jornadas reúnem empresários, agentes públicos, profissionais e entusiastas do setor vitivinícola, turismo e gastronomia, oriundos de todo o país.

Destinado a um público cada vez mais vasto, e jovem, na medida em que há muito para explorar ao nível do mercado de trabalho, este encontro serve ainda o propósito de celebrar a caminhada lado a lado das cinco CVR na promoção do enoturismo.

Viajando pelas cinco regiões vitivinícolas, a anfitriã vai alternando de ano para ano, cabendo nesta edição à Bairrada, numa produção conjunta entre Comissão Vitivinícola da Bairrada e Rota da Bairrada.

Programa recheado

O programa das Jornadas de Enoturismo do Centro de Portugal 2024 já está fechado. Um dos temas que vai ser desenvolvido, da teoria à prática, é o storytelling. Para isso, o evento vai contar, no primeiro dia, com a presença da brasileira Elaine de Oliveira, que para além de jornalista da Marie Claire, é sommelier.

Ainda no primeiro dia, a perfumista e criadora do projeto Portugal by Nose, Cláudia Camacho, vai dar uma aula sobre aromas e perfumes e promover uma prova olfato-vínica. De manhã, há um painel mais dirigido à reflexão do setor, em que o enoturismo é debatido do ponto de vista do percurso e das perspetivas.

No segundo dia vai falar-se da ótica do enoturismo como uma experiência que impera ser memorável e dos desafios a isso associados. O papel dos sommeliers, importantes embaixadores do vinho e do território de origem, vai também aportar valor a estas Jornadas.

O acesso às Jornadas de Enoturismo é gratuito, à exceção das refeições e dos workshops (no primeiro dia, um nas Caves São João, outro na Quinta dos Abibes). Em qualquer das situações, a inscrição obrigatória e é feita no site www.enoturismodocentro.pt .

As Jornadas de Enoturismo do Centro de Portugal 2024 são apoiadas pelo Município de Aveiro, no âmbito da programação ‘Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura’; pelo Turismo Centro de Portugal; pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC); e pela Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, estando integradas no Programa de Qualificação da Oferta Enoturística da Região Centro, que é financiado pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal.