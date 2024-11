Câmara de Águeda promove Semana do Desporto para Todos

A Câmara Municipal de Águeda vai realizar, entre 12 e 28 de novembro, um conjunto de atividades desportivas dedicadas à pessoa com deficiência, promovendo a inclusão e o desporto para todos, em colaboração com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e a Associação Juvenil Hugo Costa. “Defendemos, nas nossas ações e políticas municipais, que o Desporto é de facto para todos, pode e deve ser praticado por todos, a bem da saúde física, mental e social”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que a realização desta semana é mais uma evidência da “consciência e atitude inclusiva” que o Município tem promovido também no Desporto.

As atividades programadas visam não só proporcionar ferramentas úteis para os técnicos e profissionais que lidam com crianças e jovens com necessidades educativas especiais, como alertar consciências e sensibilizar para a importância do desporto para todos, independente da condição e idade.

“Desporto para Todos” é, recorde-se, uma política municipal ativa, com um programa direcionado para o desporto adaptado e que representa um dos mais importantes fatores promotores da inclusão, coesão, desenvolvimento psicossocial e combate à discriminação das pessoas com deficiência, sendo catalisador da melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos cidadãos.

A oferta desportiva, no âmbito deste programa, integra diversas modalidades: natação adaptada, paracanoagem, judo, paraciclismo, marcha/caminhada e e boccia sénior. “Estamos certos de que o Desporto é para todos, independente das suas características físicas, (in)capacidades ou idade”, declarou ainda Edson Santos, que destacou a importância das atividades preparadas para esta semana dedicada ao desporto adaptado.

As ações preparadas incluem uma formação certificada para professores e treinadores, com componente teórica e prática, que abordará a inclusão das pessoas com deficiência nas atividades desportivas, para além de integrar na ação formativa uma área específica relacionada com algumas modalidades em concreto, como o Boccia, o Goalball e o Polybat.

A ação de formação, acreditada pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) para os títulos profissionais de Treinador de Desporto, tem a duração de 15 horas, sendo que será dividida em sessões online (dias 12, 13 e 28 de novembro) e uma presencial (dia 16 de novembro).

Destinada a clubes, instituições, técnicos da área de desporto e da reabilitação, professores de educação física e de ensino especial, estudantes de educação física e público em geral, a formação “Iniciação à atividade física e desportiva em crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais” tem inscrições disponíveis em https://forms.gle/UvyDDiN814SxdXBQA.

Campeonato de Boccia e Dia do Desporto Inclusivo

No âmbito das atividades da Semana do Desporto para Todos, está marcado para dia 20 de novembro, a partir das 9 horas, no Pavilhão da Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC), o Campeonato Nacional de Boccia Sénior da Zona Centro. Este é um evento organizado pela LAAC, com o apoio e colaboração do Município de Águeda.

Para o dia 22 de novembro, está programado o Dia do Desporto Inclusivo, que será o culminar da formação realizada e das sinergias criadas durante a ação formativa. Trata-se de uma atividade de experimentação de modalidades desportivas adaptadas, com uma demonstração de boas práticas, que contam com a parceria da ARCOR, CERCIAG, Clube Sport Algés e Águeda, e ainda os Agrupamentos de Escolas de Águeda, Águeda Sul e Escola Secundária Adolfo Portela.

Serão desenvolvidas ações de experimentação das modalidades de Goalball, Polybat e Boccia, em duas sessões: das 10 às 13 horas, na Escola Secundária Adolfo Portela; e das 14 às 16 horas, na Escola Secundária Marques de Castilho.

Ainda no dia 22, entre as 18 e as 20 horas, será dinamizado, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, o Fórum “O Desporto como via para a inclusão”, numa ação que pretende, através da realização de uma mesa-redonda com responsáveis autárquicos, dirigentes de clubes e associações, entidades ligadas à inclusão, pessoas com deficiência e suas famílias (nomeadamente atletas), sensibilizar para a importância e vantagens da prática desportiva regular das pessoas com necessidades educativas especiais.

Este evento inclui testemunhos de boas práticas com a intervenção de praticantes, dirigentes e/ou treinadores ligados ao Desporto para Pessoas com Deficiência.

A participação neste fórum é gratuita, mas requer inscrição, disponível em https://forms.gle/JtFFHmPGfrr4oL6o8.

Para mais informações, contactar a Divisão de Cultura e Desporto, através do 234 610 070 ou pelo e-mail desporto@cm-agueda.pt.