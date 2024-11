Comboio Histórico do Vouga regressa iluminado para uma edição especial de Natal

De regresso para uma edição de Natal, o Comboio Histórico do Vouga vai circular, pela primeira vez, decorado com luzes cintilantes no exterior, alusivas à quadra festiva. Assim, o “Vouguinha” promete proporcionar uma viagem inesquecível a miúdos e graúdos, naquela que é a única linha de via estreita em funcionamento em Portugal.

Juntando o simbolismo do Natal a uma viagem de nostalgia e histórica, a bordo de carruagens únicas, os passageiros vão poder visitar o Museu Ferroviário – Núcleo de Macinhata do Vouga e a cidade de Águeda, com as suas famosas decorações e animação de rua, incluindo o Maior e o Menor Pai Natal do Mundo.

A CP afirma que estão previstas sete circulações, aos sábados, entre 23 de novembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025. A primeira viagem, “de apresentação”, realizou-se a 16 de novembro, no dia em que se acenderam as luzes de Natal na cidade de Águeda.

Os bilhetes para as restantes viagens já se encontram disponíveis nas bilheteiras ou no site da CP. A viagem tem um custo de 39 euros por adulto e 24 euros por criança, havendo também preços especiais para grupos.

“Acredito que temos todos os ingredientes para uma experiência de turismo única, fantástica e inesquecível”, afirmou o presidente da CP – Comboios de Portugal, Pedro Moreira. “É uma forma de a CP valorizar não só o turismo ferroviário, mas também a região, dando um contributo para a coesão territorial. Neste caso, cria-se uma experiência única, com um comboio decorado de espírito natalício e com animação a bordo, que se une ao Natal de Águeda, um dos mais carismáticos de Portugal”, destacou.

A viagem a bordo do Comboio Histórico do Vouga – com uma lotação de 206 lugares – este ano, vestido de luzes e enfeites de Natal, parte de Aveiro, às 13h35 (com paragem comercial em Águeda pelas 14h30 para embarque de clientes que pretendam fazer a viagem apenas a partir desta estação), e realiza uma paragem em Macinhata do Vouga, para visita ao Museu Ferroviário local, com direito a uma feirinha de Natal e animação da época. Depois, às 16h22 chega a Águeda, onde os passageiros terão cerca de três horas para visitar as múltiplas iniciativas de Natal espalhadas pela cidade, desde o Maior ao Menor Pai Natal do Mundo. Às 19h20, o comboio regressa a Aveiro, com chegada prevista às 20h06.

A iniciativa é realizada pela CP em colaboração estreita com a Câmara Municipal de Águeda e com a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga.