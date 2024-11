Programa Bairro Feliz anuncia cinco projetos vencedores na Bairrada

Programa, criado pelo Pingo Doce, pretende reforçar o envolvimento com as comunidades, dando voz à população e às entidades locais, que se podem inscrever e votar nas ideias que gostariam de ver concretizadas no seu Bairro, em prol do bem-estar de todos.

Na região da Bairrada (distrito de Aveiro), cinco projetos vão ser apoiados com um valor até mil euros pelo Programa Bairro Feliz, uma iniciativa do Pingo Doce.

Neste distrito, 29 projetos vão receber esta ajuda. Já a nível nacional, são 459 as causas que o Programa vai apoiar.

A contagem dos votos e a entrega dos donativos decorreram a 26 de outubro, nas lojas da região que receberam esta iniciativa durante os últimos meses.

O Programa Bairro Feliz pretende reforçar o envolvimento com as comunidades, dando voz à população e às entidades locais, que se podem inscrever e votar nas ideias que gostariam de ver concretizadas no seu Bairro, em prol do bem-estar de todos.

Assim, cada loja Pingo Doce apoia com um donativo de até 1.000 euros uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere, dando resposta a situações e necessidades específicas de cada localidade, ajudando várias causas.

Na Bairrada foram os projetos “Vacinar é cuidar! Ajude-nos!”, da Associação Quatro Patas e Focinhos, de Anadia; uma Câmara Termográfica para os Bombeiros de Oliveira do Bairro; “Sobre Rodas” da Bela Vista– Centro De Educação Integrada, de Águeda; “Qualidade sempre!”, do Centro Social Comendador Melo Pimenta, da Mealhada e “Rolar pela inclusão”, da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina (CASDSC), de Vagos, que angariaram mais votos da população e que vão, então, receber um apoio de mil euros para as suas causas.

De referir que o Programa Bairro Feliz, que terminou a 4.ª edição nacional, já apoiou 135 projetos de diferentes áreas no distrito de Aveiro.

Em todo o país, a edição deste ano teve 2.700 ideias inscritas que visam ajudar a melhorar os Bairros ou apoiar um projeto da comunidade nas áreas de Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação, Ambiente e Causa Animal.

O Bairro Feliz já apoiou 1.950 causas de diferentes áreas, o que representa um investimento do Pingo Doce de perto de 2 milhões de euros no apoio às comunidades envolventes.

Projetos eleitos na Bairrada

Anadia

“Vacinar é cuidar! Ajude-nos!”

Associação Quatro Patas e Focinhos

“Anualmente, recolhemos inúmeros cães da rua que precisam de vacinas, levando a gastos avultados. Desta forma, pretendemos um serviço de vacinação para os nossos patudos. Após a concretização da ideia, os cães ficarão mais saudáveis e menos propensos a doenças e propagações das mesmas, o que terá um impacto positivo nas contas da associação, tendo, desta forma, mais possibilidades de ajudar outros patudos.”

Oliveira do Bairro

Câmara termográfica para os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro

“A segurança e a eficácia são de extrema importância. Por isso, cada bombeiro deveria carregar uma câmara termográfica nas operações. Estas fornecem uma perspetiva não vista a olho nu, ajudando a ver através do fumo, a recuperar a orientação, a detetar pontos quentes e perigos iminentes, e a comunicar com a equipa de forma eficaz. Pretendemos adquirir uma, pois é um investimento na segurança pessoal dos operacionais.”

Águeda

“Sobre rodas”

Bela Vista – Centro de Educação Integrada

“A cada idade a sua viatura! A compra das trotinetes e triciclos contribuirá para o desenvolvimento das crianças, levando-as a mexer o corpo e a desligarem-se dos ecrãs, dos telemóveis e dos tablets. Este tipo de transporte permite uma aprendizagem progressiva do domínio do equilíbrio. Contribui, ainda, para crianças mais saudáveis e com sentimentos de segurança mais desenvolvidos.”

Mealhada

“Qualidade sempre!”

Centro Social Comendador Melo Pimenta

“As IPSS devem cumprir requisitos legais a nível de higiene, saúde e segurança alimentar, pelo que há necessidade de renovar periodicamente equipamentos na nossa cozinha. A renovação desses equipamentos na cozinha da nossa Instituição é fundamental para que a qualidade dos nossos serviços seja preservada e adequada às necessidades dos idosos que servimos. Pretendemos adquirir facas, contentores, luvas de aço, etc..”

Vagos

“Rolar pela inclusão”

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina

“Promovemos a inclusão social através do Boccia, estimulando o desenvolvimento de competências desportivas e participação em competições por parte dos utentes com deficiência. Com a aquisição de dois kits de Boccia e de equipamentos, iremos promover a interação social e intergeracional, permitindo a participação de pessoas com diferentes capacidades físicas e cognitivas, beneficiando a sua saúde física e mental.”