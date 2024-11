Vitivinicultura foi tema central da primeira edição das Conferências da Bairrada

A primeira edição das Conferências da Bairrada sobre o Orçamento de Estado de 2025, organizada pelo PSD de Anadia e da Mealhada, teve lugar no Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia, no passado dia 16 de novembro. Com o auditório cheio e uma participação ativa, o evento foi, de acordo com a organização, “um verdadeiro sucesso” e proporcionou um debate enriquecedor sobre a Agricultura, com ênfase no setor vitivinícola, um dos pilares da economia da região.

Produtores locais, representantes políticos e interessados no tema, participaram ativamente com os convidados. José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e Pescas; José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada; Jorge Rama, da Adega Rama e Célia Alves, das Caves São João, discutiram as implicações do Orçamento de Estado de 2025 nas atividades agrícolas e vitivinícolas da Bairrada.

A sessão destacou os desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do setor, crucial para o território bairradino. Pedro Esteves, presidente do PSD Anadia, reforçou a importância do evento, referindo que “é fundamental criar sinergias entre governantes e agentes locais para encontrar soluções conjuntas que respondam aos desafios específicos da nossa região. Esta conferência foi mais um passo nesse sentido, fortalecendo a ponte entre os decisores políticos e a comunidade local.”

António José Pires, presidente do PSD Mealhada, sublinhou o impacto da iniciativa, destacando que “este espaço de debate é crucial para esclarecer questões sensíveis para a nossa região e para promover a cooperação entre os diversos agentes envolvidos no desenvolvimento territorial.”

Segunda edição das Conferências da Bairrada é na Mealhada

As Conferências da Bairrada já têm segunda edição marcada, desta vez, no concelho da Mealhada, na Escola Profissional Vasconcellos Lebre, no próximo dia 22 de novembro, às 18h. O foco desta conferência será o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Turismo.

Esta conferência contará com um painel de oradores de destaque, com Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Raúl Almeida, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Licínia Ferreira, do Restaurante Rei dos Leitões e João Diniz, Presidente do Conselho de Administração do Grande Hotel do Luso.

O evento, tal como a primeira edição, pretende colocar agentes locais em diálogo com decisores políticos, desta vez sobre as oportunidades trazidas pelo PRR e o papel estratégico do turismo como motor de desenvolvimento económico e coesão territorial. As Conferências da Bairrada são um exemplo de política de proximidade e cooperação, promovendo uma visão integrada para o crescimento sustentável da região.