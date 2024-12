Ministra da Saúde reforça “confiança” nas urgências do Hospital de Águeda

A ministra, em visita ao Hospital de Águeda no dia 20 de dezembro, assegurou que o Governo vai colocar “ao serviço dos dirigentes [dos hospitais] todas as condições necessárias para termos as equipas o mais completas possível” no Natal e no Ano Novo.

De visita ao Serviço de Urgência do Hospital de Águeda, na passada sexta-feira, dia 20 de dezembro, a ministra da Saúde deixou uma “mensagem de confiança” quanto ao fim dos sucessivos encerramentos daquele serviço.

Em resposta às preocupações de utentes, autarcas e profissionais de saúde, Ana Paula Martins reconheceu que têm existido “constrangimentos nas escalas, sobretudo, nas grandes áreas metropolitanas”, mas assegurou que o Governo vai colocar “ao serviço dos dirigentes [dos hospitais] todas as condições necessárias para termos as equipas o mais completas possível” no Natal e no Ano Novo.

“[Quero] pedir aos portugueses para que nos ajudem a reservar as urgências do SNS – Serviço Nacional de Saúde – para aqueles que verdadeiramente precisam”, apelou a governante, garantindo que “toda a doença aguda – que não é tão grave ou tão prioritária – terá resposta através dos centros de saúde e dos centros de atendimento clínico, no próprio dia ou nos dois dias seguintes”.

As equipas de saúde de proximidade e os cuidados de saúde primários estão num processo de “grande transformação”, afirmou Ana Paula Martins. “Os centros de saúde são a porta de entrada no SNS”, sublinhou, recordando que “a pré-triagem através da linha SNS24 tem permitido encaminhar os casos não-prioritários para as unidades de proximidade”, preservando os serviços de urgência para situações “verdadeiramente urgentes”.

A acompanhar Ana Paula Martins nesta visita – é a primeira visita da atual ministra da Saúde desde que aquela unidade foi alvo de uma obra de requalificação e ampliação, num investimento de cerca de 1,6 milhões de euros, dos quais 600 mil euros vieram da parte da câmara de Águeda –, esteve Margarida França, presidente do conselho de administração da ULS (Unidade de Saúde Local) da Região de Aveiro, e o executivo municipal.

Jorge Almeida elogia “a disponibilidade da ministra para vir conhecer o Hospital de Águeda”, encarando-a como uma demonstração do compromisso da Administração Central de que “o funcionamento pleno e regular do Serviço de Urgência, o bastião do acesso a cuidados de saúde prioritários para as populações”, será mantido “sem interrupções” e que “todas as necessidades serão supridas”.

Ainda no âmbito da Saúde, no dia anterior, o presidente da câmara de Águeda tinha participado numa cerimónia de entrega de viaturas às ULS da região Centro com vista ao “reforço da capacidade de prestação de cuidados de saúde de proximidade”. Para Águeda vieram “quatro viaturas 100% elétricas, adaptadas à prestação de cuidados de saúde domiciliários” que vão agora ser distribuídas pelas unidades de Saúde do concelho, devendo ser postos ao serviço da população no início de janeiro.

