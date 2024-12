Secretário de Estado vem a Oliveira do Bairro inaugurar a Apolândia

A inauguração da Apolândia, na próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro, vai contar com a presença do Secretário de Estado da Segurança Social. Jorge Campino estará na Póvoa do Forno (Troviscal, Oliveira do Bairro) e participará na sessão protocolar, às 18h, que marca o início desta “aldeia natal”.

A Apolândia promete ser “o evento de natal” do concelho de Oliveira do Bairro, envolvendo dezenas de artistas e de associações, não só do Município como também de fora, em dez dias de pura animação e espírito natalício, de 13 a 22 de dezembro. A sede da Apoforno (antiga escola primária) está transformada numa “aldeia natal”, com a Casa dos Doces de Natal, a Casa do Pai Natal, espetáculos, entre outras diversões. A entrada é livre.

O mote para a Apolândia 2024 é a Paz e, nesse sentido, uma parte dos lucros do evento será doada à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. “Vamos pedir para que haja Paz no Mundo. Que se acabe com as Guerras e todos estejamos unidos, numa só voz”, frisou Patrícia Palma, presidente da Apoforno, associação promotora do evento.

Pela primeira vez no concelho de Oliveira do Bairro vai estar também a Coleção Privada de Presépios da ex-Primeira-Dama de Portugal, Maria Cavaco Silva, à qual serão ainda associados outros presépios.

Outra das estreias é um circo em permanência. A companhia de circo Leunam vai apresentar 12 sessões gratuitas, num espaço com 600 lugares (sessões: 14 e 15 dezembro, 11h e 18h; 18, 19 e 20 dezembro, 19h; 21 dezembro, 11h e 19h; 22 dezembro, 11h, 17h e 21h).

Numa parceria com o Troviscalense, todo o campo de futebol de 11 ficará ocupado com as barraquinhas de artesanato e com as famosas iguarias natalícias, havendo mesmo, este ano, um restaurante no espaço.

O orçamento da Apolândia, “o maior evento de Natal totalmente feito com fundos privados na região”, ronda os 22 mil euros, contando com um apoio de 2 mil euros da Câmara Municipal.

A aldeia natal Apolândia vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 18h à meia-noite; à sexta-feira, das 18h às 2h; ao sábado, das 10h às 2h; e ao domingo, das 10h à meia-noite.

Confira aqui o programa completo

Sexta, 13 dezembro

Abertura de portas e sessão protocolar

Duo Ricardo Silva

Sábado, 14 dezembro

Sessões de Circo

Chegada do Pai Natal

Banda UFT Juvenil

Sérgio Sax

Cantares de Bustos

Dj Pipoka

Domingo, 15 dezembro

Sessões de Circo

Pais Natais Oiã Acelera

Rock.Pt

Tarde de Folclore: Identidade Lusa e Rancho S. Simão

Fados Fora de Portas: Fadista Mónica Jesus

Zélia Melo

Portuga Karaoke

Banda Essential

Segunda, 16 dezembro

Nelson Ribeiro Simões

Terça, I7 dezembro

Concertinas ao Despique

Quarta, 18 dezembro

Sessão de Circo

Teclista Diamantino Gramata

Quinta, 19 dezembro

Sessão de Circo

Mega Aula de Zumba

Capelas e Dulce

Sexta, 20 dezembro

Sessão de Circo

Salsabor

M. Martins & Friends

Sábado, 21 dezembro

Sessões de Circo

En Avant

Escola de Artes da Bairrada

Carlos Raposo

Banda Barroca Promob

Maminhas Saltitonas

Vaskiiito X Henriquee

DJ Alcides Barros

Domingo, 22 dezembro

Sessões de Circo

Tunas Séniores

João Claro e Benvinda Costa

UFT em Concerto

2fouryou

Duo Pizzicato