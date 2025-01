Acesso à Zona Industrial de Vila Verde conta com mais iluminação

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o concelho terá tecnologia LED “em toda a iluminação pública” até ao final deste ano.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro colocou mais 11 colunas de iluminação no troço da EM 596, entre as bombas de gasolina ali localizadas e o viaduto sobre a autoestrada A1, junto à Zona Industrial de Vila Verde.

O objetivo, foi o de “melhorar as condições de segurança para todos os utilizadores desta via, especialmente para os trabalhadores das empresas instaladas na ZI de Vila Verde”, afirmou Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

O autarca lembrou que “as indústrias que ali temos instaladas têm muitas vezes laboração contínua, de 24 horas por dia, o que obriga a trabalho por turnos e, por essa razão, muitos trabalhadores a percorrerem a EM 596 a várias horas da noite e da madrugada, sendo necessário boas condições de visibilidade que aumentem a sua segurança”.

No mesmo âmbito, Duarte Novo refere que, até ao final deste ano, “teremos tecnologia LED em toda a iluminação pública do concelho de Oliveira do Bairro”.

“É um investimento que temos vindo a fazer desde 2019, em parceria com a E-Redes, que nos tem permitido baixar os custos com a iluminação pública, ao mesmo tempo que melhoramos a qualidade do serviço, com mais conforto e segurança para os munícipes, e protegemos o meio ambiente, devido à consequente redução de emissões de CO2”, acrescentou o autarca.

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro anunciou ainda que os nós de ligação no concelho à EN 235 terão iluminação com tecnologia FlexIP, um moderno sistema de telegestão ponto-a-ponto de Iluminação Pública.

De acordo com a E-Redes, empresa que detém a concessão da rede de baixa tensão no concelho de Oliveira do Bairro, esta tecnologia oferece a capacidade de adaptar os níveis de luminosidade nos espaços públicos, de acordo com perfis de iluminação definidos na plataforma de gestão criada para o efeito, bem como controlar individualmente cada luminária.

Ainda segundo a empresa, o FlexIP “já permitiu ganhos de eficiência na ordem dos 70% e possibilita uma reação mais rápida e eficaz perante anomalias detetadas na Iluminação Pública, melhorando a qualidade do serviço prestado”.