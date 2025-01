Anadia Digit@l: “Shopping” ao ar livre dá a conhecer comércio local

Reunião com os agentes económicos do comércio local serviu para dar a conhecer algumas das ideias que o Município de Anadia está a trabalhar para uma maior promoção do comércio local. “Shopping” ao ar livre vai ter lugar na Praça do Município.

A Biblioteca Municipal de Anadia acolheu uma reunião de trabalho do “Anadia Digit@l” com os agentes económicos do comércio local. O momento serviu para fazer o balanço do “Pré-Black Friday” e da campanha de natal, tendo ainda sido anunciadas algumas iniciativas que irão ter lugar nos próximos meses, nomeadamente a realização de um “shopping” ao ar livre, com o intuito de dinamizar e promover o comércio local.

Relativamente ao “Pré-Black Friday”, os comerciantes presentes consideraram que “foi uma ação bastante positiva”, tendo destacado ainda o “dinamismo” da iniciativa que foi amplamente divulgada e com muita animação. Os comerciantes reforçaram “a necessidade de levar a efeito mais iniciativas semelhantes”, durante o ano, para alavancar as vendas.

Relativamente à Campanha de Natal e Sorteio de Natal, os lojistas presentes referiram ter sido “bastante positivo”, considerando que o sorteio “é uma iniciativa que deve ser mantida em 2025”. Houve a sugestão de realizar alguns ajustamentos à forma como o sorteio é realizado para que haja uma maior equidade. Da parte do Município ficou a promessa de que o assunto vai ser ponderado.

Por outro lado, consideraram que a campanha promocional (sorteio) devia ser alargada a outras épocas do ano, como por exemplo a Páscoa. Houve também alguns agentes económicos que sugeriram reativar o “Anadia Fashion”.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, deu a conhecer algumas das ideias que o Município está a trabalhar para uma maior promoção do comércio local. Uma dessas ações prende-se com a celebração do Dia Mundial do Livro com a campanha “Faça compras, ganhe um livro”.

No dia 23 de abril, em compras no comércio local em valor a definir, o cliente ganha um livro, oferta do Município.

Jorge Sampaio adiantou que está também a ser ponderada a possibilidade de, em alguns dos eventos promovidos Município, com bilheteira, poder atribuir-se vouchers em compras no comércio local. O primeiro evento será o Millèsime que decorre, entre 29 e 31 de março no Palace Hotel da Curia.

A ideia que está a ser analisada é a oferta de um voucher de 5euros, na compra de um bilhete de entrada no evento, para utilizar no comércio local. O mesmo está a ser estudado para a Feira da Vinha e do Vinho.

Outra das iniciativas apresentadas pelo vice-presidente, prende-se com a realização de um “shopping” ao ar livre, a ter lugar na Praça do Município. Um espaço onde haverá moda, calçado, óticas, serviços, mas também animação, gastronomia e ainda um espaço dedicado às crianças. O objetivo é trazer à praça o comércio e serviços de Anadia, um espaço onde o cliente possa usufruir de uma vertente lúdica, e simultaneamente conhecer os comerciantes e o seu comércio.

Durante a reunião e aproveitando o tema da digitalização, foi apresentada a plataforma digital “Pressreader” que permite a leitura gratuita de jornais e revistas para os utentes da Biblioteca Municipal de Anadia. Os interessados em usufruir deste serviço digital devem contactar a Biblioteca Municipal.

O projeto “Anadia Digit@ll”, dinamizado em parceria com a ACIB, com a duração de dois anos (2024/2025), visa modernizar e potenciar o comércio na cidade de Anadia, representando um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros, financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. O Gabinete de Apoio ao Comércio Local e Transição Digital nasce na sequência do projeto “Anadia Digit@ll” e pretende dinamizar o comércio local de Anadia com o objetivo de atrair novos consumidores.