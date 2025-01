O. Bairro: Câmara aumenta para 75 mil euros o apoio anual aos Bombeiros

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro voltou a aumentar o valor do apoio financeiro anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), que para este ano de 2025 vai ascender aos 75 mil euros.

O presidente da Câmara, Duarte Novo, afirma que a verba agora atribuída “não inclui outros apoios que ainda possam ser concedidos durante este ano, quer para investimento, quer para ajudar os nossos bombeiros relativamente aos custos que assumem no âmbito da sua importante e fundamental atividade de proteção civil e auxílio às populações”. “Estamos atentos e em permanente diálogo com a direção da associação, no sentido de criar e manter as melhores condições possíveis, para que os nossos ‘soldados da paz’ possam desempenhar a sua missão com a máxima comodidade, eficiência e segurança”, acrescentou o autarca.

Recorde-se que em 2017, ano da entrada em funções do primeiro executivo liderado por Duarte Novo, o valor anual de apoio camarário aos bombeiros de Oliveira do Bairro era de 50 mil euros. Desde 2020, este é já o terceiro aumento do valor atribuído pela autarquia.

Em 2024, o apoio anual atribuído à AHBVOB foi de 70 mil euros e o valor total do investimento nesta associação foi de cerca de 175 mil (não incluindo apoios atribuídos para investimento).

Para além dos apoios à atividade regular e ao investimento, refira-se que o município também suporta os seguros do corpo de bombeiros e, em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os custos com as remunerações, e respetivos encargos associados, dos elementos das duas Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

Também os membros desta corporação têm um conjunto de benefícios atribuídos pela autarquia, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. Este prevê a redução de pagamento das taxas urbanísticas, a compensação do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) liquidado, desconto de 20% no acesso a eventos ou iniciativas de caráter desportivo, cultural e recreativo que sejam organizados pela Câmara Municipal e acesso gratuito às Piscinas Municipais.

Este regulamento contempla ainda a comparticipação financeira anual, correspondente ao Escalão A na Ação Social Escolar, para os filhos e dependentes a cargo dos elementos da corporação de bombeiros de Oliveira do Bairro, que frequentem o pré-escolar, incluindo Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), e o 1.º ciclo, em escolas do concelho, até ao valor correspondente a 25% do salário mínimo nacional.

Referência também à organização da Caminhada Solidária Noturna, atividade anual promovida pelo Município e pela associação, em que o valor angariado reverte inteiramente para a AHBVOB.