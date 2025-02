Clubes da Bairrada certificados pela FPF como entidades formadoras

Vários clubes desportivos da região receberam, na passada sexta-feira, dia 31 de janeiro, certificações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O evento de entrega das placas de certificação aos clubes da Associação de Futebol de Aveiro realizou-se na sexta-feira, dia 31 de janeiro, em Albergaria-a-Velha.

No que respeito à Bairrada, do concelho de Oliveira do Bairro, o Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) foi reconhecido como Entidade Formadora Certificada de três estrelas, nas modalidades de futebol masculino e futsal feminino, e a ADREP (Associação Desportiva, Recreativa, Educativa da Palhaça), foi distinguida com a certificação de Escola de Futsal Certificada de duas estrelas, no futsal masculino.

De Anadia e da Mealhada, foi reconhecido o futebol masculino, do Anadia FC/Anadia FC Futebol SAD, e do FC Pampilhosa, ambos com 3 Estrelas.

Do concelho de Vagos, foram reconhecidos, no futebol masculino, o FC Vaguense (3 Estrelas) e a Juveforce (3 Estrelas), este último também no futebol feminino (3 Estrelas). No futsal masculino, também o Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Covão do Lobão recebeu a distinção, como entidade formadora certificada de 2 Estrelas.

Em Águeda, há seis clubes a receber a certificação. No futebol masculino: Associação Desportiva Valonguense (2 Estrelas); SC Fermentelos (2 Estrelas); RD Águeda (3 Estrelas); e UD Mourisquense (3 Estrelas). No futsal masculino: Centro Cultural de Barrô (2 Estrelas) e AD Travassô (3 Estrelas).

A Certificação de Entidade Formadora da FPF tem como principal objetivo distinguir as entidades de formação de futebol e futsal para jovens até 19 anos, de acordo com o nível de qualidade do seu processo formativo, de forma a melhorar a qualidade da formação de jogadores destas duas modalidades em Portugal.

Esta Certificação tem seis patamares, que vão desde o reconhecimento como Centro Básico de Formação de Futebol ou Futsal, Escola de Futebol ou Futsal Certificada com uma ou duas estrelas e Entidade Formadora Certificada com três, quatro ou cinco estrelas.

Número de jovens atletas tem vindo a crescer em Oliveira do Bairro

Duarte Novo e Susana Martins, presidente e vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, marcaram presença no evento de entrega das placas de certificação.

A responsável pela área desportiva da autarquia oliveirense declarou que “este reconhecimento é fruto do trabalho dos dirigentes destes clubes, dos seus treinadores, colaboradores, atletas e suas famílias”. Susana Martins destacou ainda o aumento de jovens atletas no concelho: “É reconfortante ver o número de atletas de formação dos nossos clubes crescer para 980, no ano passado”.

Sobre a certificação da FPF, a autarca referiu que se trata de uma iniciativa “extremamente importante para todos clubes, porque os obriga e capacita a aumentarem os seus níveis de organização, quer do próprio processo desportivo e formativo, quer do ponto de vista interno, com impacto no seu trabalho diário nas mais variadas áreas, seja financeira, administrativa, médica ou outra”.

Por seu lado, Duarte Novo fez questão de realçar o investimento que a autarquia tem feito nas associações desportivas do concelho: “Entre apoio financeiro geral, apoio à formação desportiva e outras medidas, incluindo transportes e a cedência de instalações desportivas municipais, o nosso investimento em 2024 foi de mais de meio milhão de euros”.

“Estamos muito satisfeitos e orgulhosos do trabalho de todas as nossas associações desportivas e vamos continuar a apostar na formação, esperando que, no caso do futsal e do futebol, estas certificações possam, nos próximos anos, alcançar o nível seguinte”, acrescentou o autarca.