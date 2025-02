Rali da Bairrada 2025: emoção regressa às estradas de Vagos

Após um interregno de dois anos, o Rali da Bairrada está de volta à estrada nos dias 1 e 2 de março, assinalando o arranque do Campeonato de Ralis Centro (CRC) e do Campeonato de Ralis Centro 2 Rodas Motrizes (CRC 2RM). Esta quarta edição promete espetáculo, adrenalina e uma forte adesão do público, reforçando o seu lugar no calendário dos principais ralis regionais em Portugal.

Com Vagos como centro nevrálgico da competição, a organização está agora a cargo do Targa Clube, num evento que contará com a promoção da XRacing e o apoio da Câmara Municipal de Vagos.

A prova percorre algumas das mais exigentes e seletivas estradas do concelho, somando um total de 140km, dos quais 63,70 serão disputados ao cronómetro, ao longo de oito provas especiais em piso de asfalto.

Prova arranca no sábado

A ação arranca no sábado, dia 1 de março, com a cerimónia de partida junto ao Tribunal Judicial de Vagos, seguindo-se a Super Especial da Vagueira, com um traçado de aproximadamente 3km, percorrido por duas vezes, que promete proporcionar um espetáculo único aos milhares de espectadores esperados na zona, junto à praia, num dos mais emblemáticos destinos balneares da região.

Já no domingo, dia 2 de março, os pilotos enfrentarão um desafio intenso, com tripla passagem, alternada, pelos troços de Vagos/Parque Empresarial de Soza (8,3km) e Zona Industrial de Vagos (10,85km). Entre as classificativas, os concorrentes terão oportunidade de passar pelo Parque de Assistência, instalado junto ao Pavilhão Municipal de Vagos, onde o público poderá ver de perto as máquinas e interagir com os pilotos. O grande desfecho da prova está agendado para as 16h, novamente junto ao Tribunal Judicial de Vagos, num ambiente de festa para os amantes do automobilismo.

Competição e espetáculo

Para Fernando Batista, presidente do Targa Clube, “o Rali da Bairrada constituirá uma prova de vitalidade para o clube, mas, sobretudo, proporcionará aos participantes e público muitas emoções, pela seletividade dos troços que o compõem, num percurso bastante concentrado e que privilegia a beleza da Região Centro, nomeadamente, de Vagos e das suas zonas limítrofes”.

João Paulo Sousa, presidente da Câmara Municipal de Vagos, reforça o impacto positivo do evento, salientando que “para o Município de Vagos, o Rali da Bairrada é uma aposta de presente e que, espero, se possa manter no futuro. Somos uma região que vibra com o Motorsport e que tem pilotos de referência”. O autarca acredita que “com o empenho de todos os envolvidos temos a convicção que os dias 1 e 2 de março serão uma grande festa do desporto automóvel tanto para o concelho como para a região.”

A prova organizada pelo Targa Clube dá assim o “pontapé de saída” ao CRC e CRC 2RM, campeonatos que se estenderão até novembro, com a realização de mais oito ralis, maioritariamente em pisos de asfalto. O Rali da Bairrada 2025 promete emoção, competição e um grande espetáculo para todos os fãs da modalidade.