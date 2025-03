17.º Concurso de leitura em voz alta apurou os melhores de Oliveira do Bairro

A final da 17.ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!” realizou-se no passado dia 7 de março, no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro. Esta competição, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em parceria com a Rede de Bibliotecas concelhia, contou com a participação de 25 alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e ao Instituto Profissional da Bairrada (IPB).

No primeiro ciclo, a grande vencedora foi Leonor Vieira Vieira, da Escola Básica do Troviscal. O segundo lugar foi atribuído a Duarte dos Santos Cunha, da Escola Básica de Oliveira do Bairro, e o terceiro lugar a Leonor Filipa Silva Lopes, da Escola Básica Palhaça.

No segundo ciclo, Dinis Caires Marques conquistou o primeiro lugar, Afonso Caires Marques, o segundo e Matilde Marques F. M. de Seabra, o terceiro lugar. Todos estes alunos são da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo.

Já no terceiro ciclo, Mafalda Eusébio Soares, da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, ganhou o concurso. Íris Alejandra Marques Ferreira, da Escola Básica Frei Gil, alcançou o segundo lugar e Simão Silva Henriques, da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, ficou com o terceiro prémio.

Por fim, no ensino secundário, André Duque, do IPB, foi considerado o melhor leitor em voz alta, a que se seguiram Carolina Cunha Ferreira (2.º lugar) e Bernardo Manuel Mouro Coelho (3.º lugar), ambos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro.

Os participantes nesta final concelhia leram um excerto retirado do livro escolhido para a prova de compreensão, de cada ciclo de ensino, perante o júri constituído por Dina Batista e Filomena Martins, docentes da Universidade de Aveiro, pelo escritor Nuno Almeida e por Isabel Nina, Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares.

A apresentar e a animar o serão esteve, mais uma vez, o humorista e contador de histórias Jorge Serafim, com o encerramento a ser feito por Susana Martins, Vereadora do Município de Oliveira do Bairro.

Os primeiros classificados de cada ciclo de ensino preparam-se agora para disputar a Final Intermunicipal, em representação do seu concelho, a par dos alunos apurados nas finais concelhias dos restantes dez municípios da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. A final está agendada para o dia 17 de maio, em Vagos.

O Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!” tem como objetivo promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens do concelho, incentivar o contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, promover o convívio entre os participantes e educar para a salutar competitividade entre os presentes.