Atletismo: Susana Godinho sagra-se campeã nacional da Meia-Maratona

A equipa sénior feminina do Recreio Desportivo de Águeda voltou a deixar a sua marca no atletismo a nível nacional.

Aconteceu durante os II Campeonatos de Portugal de Meia-Maratona, integrados na 34.ª EDP Meia-Maratona de Lisboa, onde Susana Godinho se sagrou campeã nacional. Para além da atleta olímpica, o clube aguedense teve mais dois atletas medalhados: Luís Oliveira foi segundo e Carla Martinho assegurou o bronze.

No setor feminino, Susana Godinho acabou a corrida em 1h12m39s, repartindo o pódio com duas atletas do distrito de Aveiro: a agueden­se Mónica Silva (CAMC), segunda com o tempo de 1h14m07s, e a bairradina e sua colega de equipa, Carla Martinho. Aos 48 anos, atleta do Recreio de Águeda garantiu a medalha de bronze com a marca de 1h14.m43s.

Em masculinos, também não houve grandes surpresas, onde outro atleta olímpico, Samuel Barata, do Benfica, foi o grande vencedor.

Samuel Barata, que conseguiu acompanhar o forte con­tingente africano presente durante mais de meia metade da prova, foi o melhor luso. Termi­nou no 9.º lugar da geral e conquistou o título nacional com a marca de 1h01m10s. Bem distante do campeão, mas na segunda posição, ficou Luís Oliveira. O atleta do Recreio de Águeda cortou a meta com o tempo de 1h04m17s.