Carolina Ribeiro é a candidata do PS Oliveira do Bairro à Assembleia Municipal

Carolina Ribeiro, de 22 anos, é natural de Bustos, onde reside. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e estudante do Mestrado em Sociologia na mesma instituição, tem colaborado profissionalmente com o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, tendo também trabalhado na organização do 16.° Congresso Europeu de Sociologia (European Sociological Association).

É presidente da concelhia de Oliveira do Bairro da Juventude Socialista, desde 2019, membro das Comissões Políticas Federativas do Partido Socialista e da Juventude Socialista. É, ainda, membro dos Young Elected Politicians Programme, uma rede de jovens localmente eleitos, do Comité das Regiões.

A nível associativo, foi membro do Conselho Fiscal da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tesoureira e vice-presidente do Núcleo de Alunos de Sociologia do Porto, tendo sido a responsável pela gestão financeira do Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia de 2023.

Carolina Ribeiro é atualmente membro da Assembleia Municipal, sendo a líder da bancada municipal do Partido Socialista. Integra, também, o Conselho Municipal da Juventude e foi nomeada membro integrante do Grupo de Trabalho de Reflexão Estratégica e Planeamento de Atividades da Assembleia Municipal.

“Carolina Ribeiro tem sido, desde a sua eleição em 2021, uma presença ativa na Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro e na política oliveirense, defendendo e debatendo temas diversos, sobretudo, no âmbito das políticas da educação, ação social e cultura – postura que procura manter, promovendo um debate respeitoso e dinamizador de reflexões sobre a participação política da população e dos rumos de Oliveira do Bairro, sem deixar de parte as questões da juventude que, ao longo dos últimos anos, tem levado à Assembleia Municipal”, refere o partido, em comunicado enviado à nossa redação.