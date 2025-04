Orientação: Clube de Aventura da Bairrada (CAB) com vários pódios

No sábado, dia 5 de abril, realizou-se na localidade de Carrapito, do concelho de Aguiar da Beira, um evento de Ori Trail – Rogaine a pontuar para o ranking da Federação Portuguesa de Orientação.

Esta modalidade desportiva realiza-se em equipas de 2 a 5 elementos, podendo participar-se a pé ou de BTT. Para além da orientação, está em jogo a estratégia da equipa em conseguir visitar o máximo de pontos possíveis num determinado tempo, 4 horas para pedestre e 3 para BTT.

O Clube de Aventura da Bairrada participou com 2 equipas na vertente do BTT. Em seniores masculinos, Nuno Cerqueira e Carlos Metrogos ocuparam a 2.ª posição do pódio, o mesmo acontecendo a Diana Ferreira e Carlos Ferreira em seniores mistos.

No domingo, desenrolou-se o Viseu City Race, prova de orientação pedestre pelas ruas e jardins da cidade, com a presença de mais de duas centenas de atletas. Participaram Fernanda Ferreira em Veteranas III, com a 1.ª posição do pódio, e Diana Ferreira, que concluiu na 8.ª posição no escalão de seniores. No escalão de Formação e Open, participaram os jovens Rita Cerqueira e João Afonso.

O atleta João Ferreira voltou a realizar treinos da seleção Nacional de Ori BTT, após 2 meses de paragem por problemas de saúde.

Referir que em orientação pedestre e no fim de semana de 29 e 30 de março, Fernanda Ferreira sagrou-se campeã Nacional na prova de Sprint, em Avis, e vice-campeã no Nacional de Longa, em Évora Monte.

Referir também que no fim de semana de 15 e 16 de março, no Campeonato Ibérico de Ori BTT, Carlos Ferreira sagrou-se campeão na distância de sprint e vice-campeão na distância longa. Nuno Cerqueira foi vice-campeão na distância longa, mas uma queda impossibilitou-o de participar no domingo na prova de sprint.

Eventos nacionais de orientação

O CAB informa ainda que este ano irá realizar três eventos nacionais de orientação: um na vertente de Ori Trail em Souselas (28 de junho), um de cidade em Cantanhede (29 de junho) e um de sprint no Luso (18 de outubro).

No próximo mês, as atividades vão centrar-se na dinâmica formativa junto das escolas, com a realização da 2.ª etapa de desporto escolar da zona centro na vertente da orientação pedestre e de um encontro integrado na Festa do Desporto.