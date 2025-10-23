Isabel Lemos é a convidada da “Palavra de Autor”, na Biblioteca da Mealhada

A escritora irá apresentar a sua primeira obra, “A… Pequenas Histórias de 26 Mulheres”, esta sexta-feira, dia 24 de outubro, pelas 17h30.

Isabel Lemos, docente e autora de contos e peças de teatro (não publicados) e de diversos textos publicados em vários jornais e revistas, é a convidada da rubrica Palavra de Autor – Encontro com escritores, da Biblioteca Municipal da Mealhada.

A escritora irá apresentar a sua primeira obra, “A… Pequenas Histórias de 26 Mulheres”, esta sexta-feira, dia 24 de outubro, pelas 17h30.

“A… Pequenas Histórias de 26 Mulheres” é a primeira obra de Isabel Lemos. A obra, editada pela Oficina da Escrita, é sobre 26 mulheres de A a Z que contam, na primeira pessoa ou através de um narrador mais ou menos presente, histórias da sua vida. Não a história da sua vida, mas episódios marcantes que nos deixam adivinhar muito do resto, do antes e do depois.

“As narrativas, independentes, umas com algumas páginas e outras só com algumas linhas, permitem uma reflexão sobre alguns dos temas da atualidade, mas que vêm já de outros tempos, de outras épocas, de comunidades muito diferentes entre si: amores desencontrados, proibidos, abusos sexuais de crianças, violações, mutilação genital feminina, perseguições, guerra colonial, a demência na velhice ou o bullying escolar”, pode ler-se na descrição do livro.

“Esta obra está escrita numa linguagem muito simples, despojada, corrente, quase coloquial, acessível mesmo para leitores que se intimidam perante um livro”, refere a autora.

Isabel Lemos, nasceu no Porto, estudou Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e fixou-se na Mealhada onde foi docente. Durante a sua carreira profissional foi professora, investigadora e formadora de professores. É ativista sindical e lutadora pela igualdade entre mulheres e homens. Faz teatro amador e encena. É autora de contos e peças de teatro (não publicados) e tem diversos textos publicados em vários jornais e revistas.

“Palavra de Autor: ciclo de conversas com escritores” é uma iniciativa bimensal, promovida pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que visa proporcionar aos leitores momentos de aproximação e convívio com escritores portugueses. Nesta já participaram autores como José Milhazes, Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Chagas Freitas, António Breda de Carvalho e Fátima Lopes.