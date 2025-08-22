Município de Anadia assume custos com cadernos de atividades do 1.º ciclo

À semelhança do que tem acontecido nos anos transatos, o Município de Anadia volta a assumir a totalidade dos custos inerentes à aquisição dos cadernos de atividades, correspondentes aos manuais escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas de Anadia.

A deliberação foi tomada na última reunião de executivo, no passado dia 14 de agosto.

De referir ainda que também, no âmbito da Ação Social Escolar, o Município comparticipa as despesas escolares com a aquisição de material escolar e as refeições escolares aos alunos que frequentam as escolas do 1.º CEB, consoante estejam abrangidos por Escalão A e B.

“Estes apoios, integrados no plano da Ação Social Escolar do Município de Anadia, visam promover a igualdade de oportunidades no acesso universal à escola, e no combate às diversas formas de exclusão social e escolar, tornando o ensino público do concelho mais inclusivo”, refere nota da autarquia.

Esta medida abrange os alunos que frequentam o 1.º CEB, da rede pública do concelho, representando um investimento municipal de cerca de 40 mil euros. Para usufruir deste apoio, os encarregados de educação deverão fazer chegar ao Serviço de Ação Social Escolar do Município de Anadia, as faturas referentes aos cadernos de atividades.