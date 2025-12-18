Dina Lopes e José Pedro Negrão reconhecidos como sócios honorários do Club de Ancas

A artista plástica Dina Lopes e o professor José Carlos Negrão foram reconhecidos como sócios honorários do Club de Ancas no passado dia 8 de dezembro, no âmbito da 24.ª Semana Cultural de Ancas e do 121.º Aniversário do Club de Ancas. Seguem-se a dois nomes maiores da cultura anadiense, distinguidos como os primeiros sócios honorários da já longa história da instituição: Albano Sousa Jorge e Manuel Flores.

Um reconhecimento previsto estatutariamente: “o sócio honorário é alguém que se tenha notabilizado pelas suas atividades em prol da associação. Pessoas que, pelo seu conselho e prestígio do seu nome, deem uma contribuição para a realização dos fins da instituição, com total altruísmo.” E como a atividade do Club de Ancas se faz quase na sua totalidade de trabalho voluntário de sócios e amigos da instituição, esta foi uma forma de reconhecer duas personalidades que, não sendo sócios ou anchenses, se dedicam à causa, disponibilizando muito do seu tempo e empenho para o sucesso da atividade promovida por esta coletividade.

A ligação de Dina Lopes ao Club começou em 2023, era então presidente da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada. O Club de Ancas identifica em Dina Lopes “valores da nossa instituição: idoneidade, lealdade, frontalidade, transparência, profissionalismo, rigor, propósito, dedicação, disponibilidade, amizade e gratidão” e segundo este, “Dina Lopes tem sido Luz e Cor e uma fonte de inspiração para o projeto cultural, sempre com uma humildade cativante, fazendo, com a sua família, também parte da família Club de Ancas.”

Já José Pedro Negrão há muito que tem vindo a dar um contributo direto e indireto à atividade do Club. Se ao longo de muitos anos a ligação se fazia pela área artística e de ação católica, após o falecimento do dirigente do Club, José Roberto Silva, a dedicação de José Pedro Negrão às causas da instituição tem sido imprescindível para a concretização de muitas ações, com o seu apoio técnico, opinião e presença, e com muitas e muitas horas de trabalho menos visível, nos bastidores, em montagens e desmontagens. Passou também a integrar o projeto Robs Angels e tem ajudado a passar o principal valor do Club: servir o próximo e a comunidade. “É um grande amigo e uma presença contínua na quase totalidade dos projetos culturais da instituição”, destaca a coletividade.