Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

18 de Dezembro de 2025 15:18

Anadia // Sociedade   Exclusivo

Prémio Rodrigues Lapa “celebra a língua portuguesa e a portugalidade”

Durante o evento, que distinguiu três dezenas de alunos, o edil Jorge Sampaio, centrou a sua intervenção em três palavras – agradecimento, orgulho e exaltação.

“Muito mais do que enaltecer a excelência destes alunos, e muito mais do que homenagear Rodrigues Lapa, o que aqui hoje fazemos, é celebrar a língua portuguesa, a nossa portugalidade e, assim, honrar Portugal”. Esta foi a principal mensagem deixada por Jorge Sampaio, presidente do Município de Anadia, durante a cerimónia da 30.ª edição do “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa”, referente ao ano letivo 2024/2025.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

língua portuguesa , portugalidade , prémio , Rodrigues Lapa