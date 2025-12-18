“Muito mais do que enaltecer a excelência destes alunos, e muito mais do que homenagear Rodrigues Lapa, o que aqui hoje fazemos, é celebrar a língua portuguesa, a nossa portugalidade e, assim, honrar Portugal”. Esta foi a principal mensagem deixada por Jorge Sampaio, presidente do Município de Anadia, durante a cerimónia da 30.ª edição do “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa”, referente ao ano letivo 2024/2025.
Prémio Rodrigues Lapa “celebra a língua portuguesa e a portugalidade”
Durante o evento, que distinguiu três dezenas de alunos, o edil Jorge Sampaio, centrou a sua intervenção em três palavras – agradecimento, orgulho e exaltação.