Alerta para fraude em nome do Ministério da Saúde

A nova burla por SMS do Ministério da Saúde/SNS 24 envolve mensagens falsas que pedem pagamento de dívidas de urgência, usando links para sites fraudulentos onde pedem dados pessoais e bancários.

Estão a circular dois tipos de mensagens falsas, em nome do Ministério da Saúde, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos.

O Ministério da Saúde já apelou aos cidadãos para que estejam atentos a sites e mensagens (SMS) falsas, que se fazem passar pelo SNS 24 e pedem pagamentos indevidos.

Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira.

Alertamos que o SNS 24 nunca cobra por serviços, a linha 808 24 24 24 é gratuita, e não deve clicar em links, fazer pagamentos ou fornecer dados, devendo apagar a SMS e, se possível, reportar a fraude às autoridades.

A Entidade referida na dita mensagem falsa – 21800 – está associada a fraudes (smishing), sendo usada em esquemas que se fazem passar pela EDP ou SNS 24, mas na verdade pertence a uma entidade holandesa, a ONLINE PAYMENTS STICHTING, vendendo serviços a burlões para gerar referências Multibanco falsas. É crucial ignorar e apagar mensagens com esta entidade para pagamentos, pois são tentativas de fraude.

Os burlões criam mensagens falsas (SMS, etc.) com links ou referências Multibanco para esta entidade, fingindo ser empresas legítimas como EDP ou SNS 24. O pagamento vai para os burlões, não para a empresa que dizem ser, sendo um esquema de burlas.

O que fazer se receber uma mensagem com esta entidade:

– Não clique em links nem faça pagamentos.

– Apague a mensagem imediatamente.

– Confirme sempre através dos canais oficiais (site, telefone SNS 24, etc.) se é um pedido legítimo, pois SNS e EDP nunca pedem dados por SMS.

– Denuncie a situação