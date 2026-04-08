Ana Carolina Oliveira (Saca Trilhos Anadia) renova título de campeã nacional de Ultra Trail

A equipa feminina teve uma prestação notável. Nos sete primeiros lugares teve 5 atletas classificadas, o que demonstra, mais uma vez, a valia desta equipa.

Mais um momento épico para o Saca Trilhos Anadia.

Realizou-se no sábado de Páscoa, dia 4 de abril, na Figueira da Foz e sob a égide da Federação Portuguesa de Atletismo, o campeonato nacional de Ultra Trail 2026, prova organizada pela Associação Talentos Objetivos, Clube de Enduro e Recreio e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A prova de 47 km e 1950 d+, desenrolou-se nas vertentes da Serra da Boa Viagem e na parte marítima de Buarcos, caracterizando-se por um percurso de constante sobe e desce a que se juntou um dia de muito calor, dificultando a prestação dos atletas.

O Saca Trilhos Anadia fez-se representar com 13 atletas, 7 femininos e 6 masculinos. Participaram ainda na prova aberta do Figueira Ultra Trail 2026, dois atletas.

A equipa feminina teve uma prestação notável. Nos sete primeiros lugares teve 5 atletas classificadas, o que demonstra, mais uma vez, a valia desta equipa.

Desde o início da prova que a disputa pelo 1.º lugar estava entre as colegas da equipa de Anadia, Ana Carolina Oliveira e Ana Paula Rodrigues.

No início, Ana Paula Rodrigues logrou obter alguma vantagem que até se cifrou próxima dos 2 minutos, mas depois, na parte final e com uma prestação mais consistente, Ana Carolina Oliveira passou a colega de equipa obtendo, pela 2.ª vez consecutiva, o título de campeã nacional de Ultra Trail. Em 3.º lugar ficou Patrícia Serafim, do clube Espite.

Grandes prestações ainda para Mary Vieira, Carla Pereira e Sara Pedrosa, obtendo respetivamente o 4.º, 5.º e 7.º lugares, contribuindo para a vitória coletiva do Saca Trilhos Anadia, obtendo assim o bicampeonato de Ultra Trail, pois já em 2025 tinha vencido.

Nos homens, muito boa prestação de Pedro Garrido tendo ficado em 8.º lugar. Por equipas e em masculinos o Saca Trilhos Anadia ficou em 5.º lugar. Foi um dia em que os elementos da equipa masculina passaram por algumas dificuldades, não conseguindo demonstrar o seu real valor.

A classificação dos atletas do Saca Trilhos Anadia, foram:

Femininos

Ana Carolina Oliveira – 1.º geral / 1.º Sénior. Campeã Nacional Absoluta; Ana Paula Rodrigues – 2.º geral / 1.º F35. Campeã Nacional F35; Mary Vieira – 4.º geral / 2.º F40. Vice-campeã nacional F40; Carla Pereira – 5.º geral – 1.º F45. Campeã Nacional F45; Sara Pedrosa – 7.º geral / 2.ª F35. Vice-campeã nacional F35; Ana Luisa Melo – 22.º geral / 8.º F40; Paula Soares – dnf

Equipa – 1.º lugar – Campeã Nacional.



Masculino

Pedro Garrido – 8.º geral / 3.º M40- Sub vice-campeão nacional F40; João Lopes – 23.º geral / 8.º sénior; Nelson Feiteira – 29.º geral / 8.º M40; Eugénio Medeiros – 34.º geral / 1.º Sub 23. Campeão Nacional Sub 23; Paulo Santos – dnf

Equipa – 5.º lugar

Figueira da Foz Ultra Trail

João Duarte – 15.º geral / 3.º M45; Marcel Almeida – 17.º geral / 6.º M40