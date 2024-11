Sexto aniversário do Saca Trilhos: “Família unida” eleva o desporto da região

Foi com bastante animação, rodeado de colegas e amigos, e orgulho no progresso, que o Saca Trilhos Anadia celebrou o 6.º aniversário, num jantar realizado no passado sábado, 9 de novembro. O evento contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, e do presidente da Junta de Freguesia (JF) de Arcos e Mogofores, Fernando Fernandes.

Para dar início ao jantar, o presidente do clube, Albano João, apelou a “um momento de silêncio dedicado ao atleta de orientação e amigo Mário Marques”, que faleceu a 2 de novembro. Foi assim, com um misto de nostalgia, mas também de alegria, que se passou mais uma época do clube de Trail e Orientação.

Ano de conquistas

“Esta época que agora terminou vem confirmar os princípios do Saca Trilhos Anadia – promover um estilo de vida saudável, respeitar a natureza, criar parcerias com escolas e associações, incentivar jovens e mulheres a praticar desporto e levar longe o nome do Saca Trilhos e a Bairrada. Conseguimos tudo isso esta época”, afirmou o presidente do clube.

Com nove campeões nacionais, com 11 títulos nacionais, um campeão internacional, 68 subidas ao pódio em campeonatos nacionais e 25 títulos distritais, “mostrámos a nossa valia”. Para a próxima época, deseja “manter os resultados desportivos em alta e voltar a ter atletas a representar a seleção nacional”.

É um clube que valoriza o desporto para todas as idades, assim como o desporto feminino, sendo que 33% dos atletas são do sexo feminino e 15% são jovens com menos de 21 anos. Esta época que passou, tiveram também mais 12% de atletas federados em relação à anterior.

Em nome da direção, Albano João agradeceu à Câmara Municipal de Anadia, aos patrocinadores, parceiros e sócios, que ajudam o clube a ter sucesso e a chegar longe. “Não me canso de dizer que não somos uma equipa, somos uma família.”

O vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, recebeu, em nome da autarquia, uma lembrança por todo o apoio prestado. “A Câmara é que tem de agradecer o trabalho feito no desporto para todos, de formação e ainda no feminino. Têm crescido muito e por isso temos que vos agradecer e continuar ao vosso lado.” Revelou ainda que se realizou uma reunião de planeamento do clube para o ano de 2025 e que “vai ser incrível, com muita atividade do Saca Trilhos”.

Fernando Fernandes, da JF de Arcos e Mogofores, reforçou o ótimo trabalho realizado no desporto, assim como a divulgação do clube e da região da Bairrada pelo país e pelo mundo.

Distinções aos atletas

Para celebrar os seis anos do clube, foram distinguidos os elementos do Saca Trilhos que se destacaram pela positiva. O prémio de Sócio do Ano foi entregue a Rui Agapito, considerado uma “parte integral da organização” do Saca Trilhos.

Sócio do Ano – Rui Agapito

Passando ao Atleta Masculino do Ano e Atleta Feminina do Ano, foram Rui Figueiredo e Susana Echeverría, respetivamente, que arrecadaram estas distinções.

Atleta masculino e Atleta feminina do Ano – Rui Figueiredo e Susana Echeverría

Os prémios de Jovens do Ano, Masculino e Feminina, foram entregues a Miguel Silva e Matilde Fonseca.

Jovens Atletas do Ano, masculino e feminina – Miguel Silva e Matilde Fonseca

Ana Paula Rodrigues, “atleta recente, caracterizada pela sua descontração”, foi a escolhida para Revelação do Ano do Saca Trilhos Anadia.

Revelação do Ano – Ana Paula Rodrigues

Para receber o Prémio Resiliência, foi a atleta Joana Franca a nomeada.

Prémio Resiliência – Joana Franca

A Menção Honrosa 2024 foi entregue a Paula Soares.

Menção Honrosa – Paula Soares

Após se cantar os parabéns ao clube, foram entregues 11 títulos de Mérito Desportivo a Albano João, Cristina Meireles, Inês João, Joaquim Sousa, Mário Marques (título póstumo), Miguel Silva, Paula Soares, Rosa Mendes e Susana Echeverría.

Mérito Desportivo

Por último, apresentaram-se os 60 atletas da equipa de Trail e os 18 atletas de Orientação para a época 2024/2025.