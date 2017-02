Anadia: Concurso “Letras da Primavera” regressa em mais uma edição

No âmbito do celebração do Dia Mundial do Poesia, comemorado o 21 de março, a Câmara Municipal de Anadia volta, este ano, a promover o Concurso Municipal de Poesia “Letras da Primavera”.

A 9.ª edição do concurso foi aprovada por unanimidade, na última reunião de executivo.

Com a realização desta iniciativa, a autarquia pretende, por um lado, incentivar práticas de escrita criativa e valorizar a poesia enquanto expressão literária, e por outro, dar voz à comunidade, onde se encontram inúmeros amantes e escritores, sobretudo, de poesia popular.

Assim, dada a adesão manifestada nos anos anteriores e a popularidade alcançada pelo concurso, vai realizar-se a 9.ª edição, subordinada ao tema “Anadia”.

O concurso de poesia destina-se ao público em geral e decorre de 1 a 28 de fevereiro.

Os trabalhos estarão expostos no átrio da Biblioteca Municipal de Anadia de 1 a 31 de março.

Durante o período de exposição, entre 1 e 28 de fevereiro, os poemas serão avaliados e sujeitos a votação pelos visitantes, mediante impresso próprio facultado pela Biblioteca Municipal de Anadia.

Aos três poemas mais votados corresponderão os 1.º, 2.º e 3.º lugares, aos quais serão atribuídos os seguintes prémios pecuniários: 1.º lugar – 100 euros; 2.º lugar – 75 euros e 3.º lugar – 50 euros.

A entrega dos prémios realizar-se-á em data e em local a dlivulgar oportunamente.