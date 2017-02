Anadia: Museu do Vinho recebe coleção de Lopo de Carvalho Cancella de Abreu

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai receber 218 peças em faiança decoradas com motivos vínicos e motivos antropomórficos (caras e cabeças) para enriquecer as suas salas de exposições.

Trata-se de uma coleção de canecas e canjirões em faiança doados pelos herdeiros do Dr. Lopo Carvalho Cancella de Abreu ao município de Anadia.

A proposta desta cedência foi aprovada por unanimidade na última reunião de executivo camarário, realizada no dia 25 de janeiro.

Trata-se de uma coleção de enorme raridade e de grande interesse artístico e histórico/museológico.

Recorde-se que este tipo de objetos eram utilizados para servir o vinho à mesa de refeição.

A coleção foi constituída durante décadas pelo patriarca da família Cancella de Abreu (pai de Lopo de Cancella de Abreu, já falecido) e agora vai ser doada ao município através da assinatura de protocolo, devendo ficar exposta ao público, no Museu do Vinho Bairrada.