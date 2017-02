Extensões de Saúde de Bustos e da Mamarrosa podem fechar

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Oliveira do Bairro (CUSPOB), através de comunicado, está a alertar a população para o “encerramento iminente das Extensões de Saúde de Bustos e da Mamarrosa e a concentração dos utentes no Troviscal”.

O porta-voz da CUSPOB, João Sousa, diz estar preocupado com o estado atual dos serviços de saúde prestados na União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. “Perante a realidade vivida por todos nós, com o encerramento iminente das Extensões de Saúde de Bustos e da Mamarrosa e a concentração dos utentes no Troviscal, sabendo das limitações das instalações e do pessoal médico, de enfermagem e de auxiliar, bem como das limitações de mobilidade das populações, principalmente dos mais idosos, reforçamos a nossa preocupação e exigimos uma resposta digna que vá de encontro às necessidades e anseios das populações”, lê-se num comunicado que a CUSPOB distribuiu na União de Freguesias.

Leia a notícia completa na edição do JB de 2 de fevereiro de 2017